De Virtual Global Taskforce (VGT) wil dat Meta afziet van end-to-end-encryption op Facebook Messenger en Instagram. De internationale samenwerking van politie-eenheden stelt dat het de bescherming van kinderen zou bemoeilijken.

De VGT werd in 2003 opgericht en bestaat uit 15 leden, waaronder de Nederlandse politie en Europol. De organisatie haalt het voorbeeld van de Engelsman David Wilson aan, die via Facebook duizenden kinderen aanspoorde om seksuele foto’s en video’s voor hem te maken. Met end-to-end-encryption was het onwaarschijnlijk geweest dat hij gepakt werd, stelt de VGT.

In navolging van WhatsApp

Meta is het niet eens met die stelling. Tegenover The Register stelt een woordvoerder van de techgigant dat het al detectiesystemen heeft om slechte actoren op te sporen. “We denken niet dat mensen willen dat wij hun privé-berichten lezen. Daarom hebben we veiligheidsmaatregelen ingevoerd die dit soort verachtelijk misbruik kunnen voorkomen en opsporen. Zo kunnen we er actie tegen ondernemen, terwijl we online privacy en security hoog in het vaandel houden.”

Momenteel bevat het bekende WhatsApp, waar Meta eigenaar van is, deze vorm van privacy-bescherming. End-to-end-encryption zorgt ervoor dat niemand behalve de zender en ontvanger kan kijken naar berichten. Het implementeren hiervan zou dus simpelweg in navolging zijn van Meta’s bestaande dienst.

