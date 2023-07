Meta is van plan deze week een aan Instagram gekoppelde microblogdienst te lanceren: Threads. Het betreft een Twitter-concurrent, schrijft Reuters.

Gebruikers kunnen op de nieuwe dienst Threads korte berichten posten, waarop andere gebruikers kunnen reageren. De koppeling met Instagram met de tekstgebaseerde conversatie-app zorgt ervoor dat gebruikers ook binnen Threads hun Instagram-accounts kunnen blijven volgen en dezelfde gebruikersnaam behouden.

De nieuwe microblogdienst zou in eerste instantie beschikbaar komen in de Apple App Store, geeft Reuters aan. Of de dienst ook beschikbaar voor Android komt in Google Play, is nog onbekend.

Twitter beperkt functionaliteit

De lancering door Meta komt op een precair moment. Twitter is bezig de boel op te schudden en heeft de afgelopen dagen veel veranderingen doorgevoerd die het gebruik van het social mediaplatform flink beperken.

Zo zijn er verschillende limieten gesteld aan het bekijken van tweets voor eindgebruikers die niet betalen voor verificatie middels de blauwe vinkjes. Daarnaast wordt ook het gebruik van Tweetdeck alleen voorbehouden aan abonnees met een blauw vinkje. Eerder al zijn third-party-applicaties van de Twitter API afgesloten.

Volgens Elon Musk zijn de recente maatregelen noodzakelijk om een eind te maken aan de grote data scraping die op het Twitter-platform zou plaatsvinden. Bedrijven zouden data scrapen op het social mediaplatform voor het trainen van AI-modellen.

