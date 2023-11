Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) neemt een standpunt in omtrent de vraag wie moet betalen voor de uitrol van hogesnelheidsinternet in Europa. De Belgische waakhond zegt namelijk dat met de huidige kennis van de zaak de kosten prima gedragen kunnen worden door Europese telecomproviders.

Buitenlandse grote techbedrijven kunnen volgens het BIPT gespaard blijven van de kosten. “Het BIPT is van mening dat de noodzaak om internetplatforms te verplichten netwerkexploitanten te betalen niet voldoende is aangetoond”, schrijft het volgens Reuters in een rapport.

Het gaat om een reactie op de kwestie die speelt in de EU over wie de kosten van 5G-uitrol draagt. Europese telecomproviders willen een groter deel van de financiële kosten doorsluitzen naar techgiganten zoals Microsoft en Google. Het argument luidt dat de helft van al het dataverkeer wordt veroorzaakt door deze bedrijven.

Volgens de Belgische regulator is er meer bewijs nodig om dat standpunt te verdedigen. Het rapport voegt verder nog verduidelijking voor de Belgische situatie toe: “Het BIPT is van mening dat de noodzaak om een ​​vergoeding in te voeren op basis van het volume van het internetverkeer voor de Belgische markt niet is aangetoond.”

Discussie blijft lopen

Eerder dit jaar kantte de Nederlandse minister Adriaansens zich ook al tegen het idee om de kosten door Big Tech te laten dragen, een zogehete ‘internettaks’. Volgens de minister komen de kosten uiteindelijk toch bij de gebruiker terecht via prijsverhogingen in abonnementen.

Lees ook: Nederland waarschuwt voor Europese ‘internettax’ voor Big Tech

Het blijft wachten op duidelijkheid vanuit de Europese Commissie. Thierry Breton, Eurocommissaris voor Interne Markt, zou volgens bronnen nog geen concreet voorstel hebben uitgewerkt. In dat geval zou een antwoord worden doorgeschoven naar de volgende Europese Commissie, die in 2024 wordt gestemd.