Google Cloud klaagt Microsoft Azure aan bij EU na terugkrabbelen CISPE

Google Cloud diende op woensdag een klacht in tegen Microsoft Azure bij de Europese Commissie. Het stelt hierin de anti-competitieve praktijken van de cloudspeler aan de kaak.

Volgens Google Cloud sluit Microsoft klanten op in zijn cloudplatform Azure. Dit zou gebeuren via oneerlijke contracten over Windows Server. In andere woorden verdenkt Google zijn cloudrivaal dus van concurrentiebeperkende praktijken. Om de praktijken te onderzoeken en eventueel te bestraffen diende het bedrijf op woensdag een klacht in bij de Europese Commissie.

In de oneerlijke contracten biedt Microsoft een significant lagere prijs voor het draaien van Windows Server op de Azure-cloud. De prijs kan namelijk vier keer hoger liggen voor bedrijven die de dienst willen draaien op een andere clouddienst dan Azure.

Enorme kosten en falende security-cultuur

Google Cloud speelt in de klacht in op de negatieve gevolgen die de praktijken hebben voor Europese bedrijven. Zo haalt het een studie aan van de brancheorganisatie voor Europese cloudspelers CISPE uit 2023. Daarin werd gevonden dat deze praktijken Europese bedrijven minstens één miljard euro kosten per jaar.

“Maar ze hebben ook geleid tot negatieve effecten verderop in de keten, waaronder verspilling van belastinggelden, het verstikken van concurrentie, beperkingen voor distributeurs en kanaalpartners, en een verhoogd risico voor organisaties die zijn blootgesteld aan de ‘ontoereikende’ beveiligingscultuur van Microsoft”, stellen Amit Zavery, Vicepresident en Head of Platform bij Google Cloud en Tara Brady, President van Google Cloud EMEA.

Google Cloud trekt klacht nu zelf

Het gaat om een nieuwe zaak tegen Microsoft Azure, nadat het bedrijf eerder miljoenen betaalde om een antitrustzaak over zijn cloudpraktijken bij de EU af te handelen. De deal bood geen uitkomst voor onder andere Google Cloud, maar werd gesloten met CISPE.

Die deal biedt volgens Google Cloud geen oplossing: “Net als vele anderen hebben we geprobeerd rechtstreeks met Microsoft in contact te komen. We zijn een sectordialoog gestart over eerlijke en open cloudlicenties. En we hebben gepleit namens Europese klanten en partners die bang zijn voor vergelding in de vorm van audits of erger als ze zich uitspreken. Helaas heeft Microsoft, in plaats van zijn praktijken te veranderen, eenmalige deals gesloten met een kleine groep bedrijven.”

Google Cloud had er dan ook veel geld voor over om de lopende antitrustzaak tegen Microsoft Azure via CISPE verder te zetten. Het voorstel werd echter afgeslagen. Het bedrijf opent nu een eigen zaak om dergelijke deals te kunnen voorkomen.

