Twee jaar lang geen Microsoft software-audits voor CISPE

De groep Europese cloudbedrijven onder de vlag van CISPE krijgen twee jaar lang geen ongewenst bezoek van Microsoft die komt controleren of de aangesloten bedrijven zich wel netjes aan alle software-licenties houden. Dat blijkt onderdeel van de deal die het consortium onlangs met de techreus sloot.

CISPE kwam enige tijd geleden met Microsoft overeen dat het een lopende antitrustzaak zou opschorten. Dat was erom te doen dat Microsoft zijn diensten tegen een hogere prijs aanbood buiten diens eigen Azure-platform. Dat zou potentiële klanten eerder bewegen Azure te verkiezen boven concurrenten. Oneerlijk, stelde CISPE, waar ook grote concurrent AWS deel van uitmaakt.

In ruil voor het intrekken van de zaak beloofde Microsoft een vrijwillige bijdrage te doen van tussen de 10 en 30 miljoen euro aan CISPE, naast de belofte om de diensten van het bedrijf breder beschikbaar te maken voor lokale cloudinfrastructuren.

Een aanbod dat niet te weigeren is

Nu blijkt dat er nog een andere reden is waarom CISPE de zaak heeft laten rusten, aldus The Register: Microsoft beloofde twee jaar lang geen audits uit te voeren om te zien of de betrokken bedrijven allemaal netjes officieel gekochte versies van software gebruiken.

Hoewel dat aantrekkelijk klinkt, zou het volgens de anonieme bronnen waarop het bericht is gebaseerd, eerder een gevalletje zijn van ‘anders zouden we wel eens vaker langs kunnen komen’. Met het bereiken van de deal is deze dreiging voor twee jaar van de baan.

Ook Google kwam met deal

Amerikaanse bedrijven strijden fel om de harten (en de portemonnees) van Europese cloudspelers. Zo bleek dat Google 470 miljoen euro over had voor CISPE, als deze groep zijn antitrustzaak tegen Microsoft juist zou vóórtzetten. Het aanbod van Google zou ook allerhande voordelen betreffen in het gebruik van diens software, uitgesmeerd over vijf jaar.

Uiteindelijk heeft CISPE de aanbiedingen van beide spelers gewogen en is gekozen voor dat van Microsoft, dat naast een geldelijke bijdrage en soepele voorwaarden voor softwaregebruik in lokale cloudinfrastructuren dus ook voorstelde om twee jaar de andere kant op te kijken wat betreft de licenties voor software die –bijvoorbeeld– in zulke omgevingen draait.

Wie overigens Microsoft-producten in AWS en Google Cloud wil gebruiken, blijft meer betalen. Daar was het aanvankelijk om te doen, maar onder de streep verandert dáár niets aan.

