Digitale autonomie hoog op agenda tijdens D9+ Top in Amsterdam

Tijdens een tweedaagse D9+ Top in Amsterdam benadrukten dertien EU-landen samen met Eurocommissaris Henna Virkkunen dat de Europese Unie haar digitale onafhankelijkheid en concurrentievermogen moet versterken.

De veranderde geopolitieke verhoudingen, vooral de onzekerheden rond de Verenigde Staten, maken de noodzaak duidelijk om minder afhankelijk te zijn van buitenlandse technologie. De ministers pleitten volgens verschillende bronnen daarom in een verklaring voor een strategische en toekomstgerichte aanpak voor digitalisering, waarbij Europese waarden als mensenrechten en samenwerking centraal staan.

Het onderwerp speelt de laatste weken nadrukkelijk, onder meer in ons land. Zo wil de gemeente Amsterdam dat data zo min mogelijk op Amerikaanse cloud-platforms staan. Ook floot de Tweede Kamer SIDN terug toen die essentiële data die samenhangen met Nederlandse domeinregistraties naar het cloudplatform van Amazon wilde migreren.

Samenwerkingsverband

Digital 9+ (D9+) is een samenwerkingsverband van dertien Europese landen die vooroplopen in digitalisering binnen de Europese Unie. Deze landen werken samen om de digitale transformatie van Europa te versnellen en invloed uit te oefenen op het EU-beleid rond technologie en innovatie.

De D9+ richt zich op thema’s als kunstmatige intelligentie, cybersecurity, digitale infrastructuur en technologische soevereiniteit. Het doel is om Europa minder afhankelijk te maken van buitenlandse technologie en om de digitale economie te versterken, in lijn met Europese waarden zoals privacy en mensenrechten. D9+ fungeert als kopgroep binnen de EU en speelt een belangrijke rol bij het vormgeven van de Europese digitale toekomst.

Herziening van de Europese chipwet

Een belangrijk speerpunt, ook tijdens de bijeenkomst in Amsterdam, is de versnelde herziening van de Europese chipwet, oorspronkelijk gepland voor 2026, om sneller te kunnen investeren in de halfgeleidersector. Europa moet meer grip krijgen op kritieke delen van de waardeketen, die nu vaak in Azië liggen. Daarnaast moet de Europese cloud- en AI-infrastructuur concurrerend worden met Amerikaanse alternatieven, zonder dat dit marktverstorend werkt.

Een opvallend voorstel is om Europese digitale diensten in aanbestedingsprocedures voorrang te geven, mits dit binnen de bestaande concurrentieregels past. Door vraag te creëren via publieke opdrachten kunnen Europese techbedrijven sneller opschalen.

Tot slot werd benadrukt dat strategische sleuteltechnologieën zoals AI, halfgeleiders, kwantumtechnologie, cyberveiligheid en cloudontwikkeling prioriteit moeten krijgen. Deze technologieën zijn nauw met elkaar verbonden, wat vraagt om een geïntegreerde aanpak gericht op synergie, schaalvergroting en publiek-private samenwerking. Alleen zo kan Europa technologisch soeverein zijn tegen 2035.