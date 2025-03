Tweede kamer unaniem tegen cloudplannen SIDN (update, reactie AWS)

Het gebeurt niet vaak dat alle partijen in de Tweede Kamer eensgezind voor een motie stemmen, maar unaniem stelt het parlement dat SIDN de volledige DNS-keten van het .nl-internetdomein in Nederland moet laten draaien.

De motie, ingediend door Barbara Kathmann (GroenLinks-PvdA), verzoekt de regering om in overleg te gaan met SIDN en met nationale cloudaanbieders om ook het beperkte deel van de DNS-keten dat naar Amazon gaat weer in Nederland te krijgen.

De unaniem aangenomen motie is een volgend hoofdstuk in het dossier over het plan van SIDN om het .nl-domeinregistratiesysteem naar een Amerikaanse cloud te migreren.

Het huidige systeem is sinds 2010 in eigen beheer en dat brengt volgens SIDN op lange termijn risico’s met zich mee door onderhoudsuitdagingen en personeelstekort. Bijna een jaar geleden werd daarom besloten het Domein Registratie Systeem van de (ongeveer) zes miljoen domeinen die SIDN beheert te verhuizen naar de cloud van AWS.

Zoektocht naar alternatieven

Vorige week nog gaf het kabinet aan geen reden te zien om de geplande migratie van SIDN’s domeinregistratiesysteem naar Amazon Web Services (AWS) tegen te houden. Staatssecretaris voor Digitalisering, Zsolt Szabó, gaf toen aan dat recente geopolitieke ontwikkelingen geen directe invloed hebben op de eerder uitgevoerde risico-analyse.

De Kamer deelt die visie niet. Door de huidige geopolitieke situatie, specifiek de rol van de Amerikaanse overheid, zijn steeds meer politici tegen die plannen.

De Kamer stemde deze week voor nog een groot aantal moties die verband houden met het migreren van data en applicaties naar het buitenland. Zo riep het parlement onder meer op tot het onderzoeken van niet-buitenlandse cloud-alternatieven.

Zorgen in Amsterdam

Ook op gemeentelijk niveau speelt het onderwerp een rol. De Amsterdamse wethouder Scholtes (D66) noemde het in het Parool doodeng dat de stad digitaal afhankelijk is van Amerikaanse providers. Daarom wil de hoofdstad meer data in eigen beheer opslaan en bij de inkoop van digitale diensten eisen stellen aan digitale autonomie. Ook wil de gemeente experimenteren met nieuwe, Europese software.

Naar aanleiding van de publicatie van bovenstaand artikel ontvingen we een reactie van Amazon Web Services. Die reactie willen we jullie niet onthouden. We publiceren hem hieronder in zijn geheel, in het Engels:

“Amazon has invested more than €180 billion across the EU since 2010, including in the Netherlands, where we now have 1,000 employees based in our research and development centre and corporate offices in Amsterdam and The Hague. For Europe to develop world-leading services, organisations must be able to choose the most secure, high-performance technologies available globally. AWS customers have full control over where they locate their data, how it is encrypted, and who can access it, and we make the AWS Cloud sovereign-by-design.”