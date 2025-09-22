SAP doet concessies aan EU om onderzoek te voorkomen

SAP heeft concessies voorgesteld aan de Europese Commissie om mededingingszorgen te adresseren. Het Duitse bedrijf wil met de voorstellen een kostbaar onderzoek voorkomen.

Dat stellen bronnen van Reuters. Zonder akkoord riskeert het bedrijf een boete van maximaal 10 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Voor een bedrijf ter grootte van SAP kan dat een bedrag van meerdere miljarden euro’s betekenen.

De exacte inhoud van SAP’s voorstel is niet bekend. Zowel SAP als de Europese Commissie hebben geen commentaar gegeven op de situatie.

ERP-marktleider in het vizier

De Europese Commissie houdt SAP al enkele jaren in de gaten vanwege klachten over de bedrijfspraktijken van softwareleveranciers. Klanten klaagden over complexe licentievoorwaarden, bundeling van applicaties die tot hogere kosten leidt en obstakels bij het overstappen naar concurrerende leveranciers.

SAP domineert de wereldwijde ERP-markt. Het bedrijf levert software waarmee organisaties hun financiën, personeelszaken, supply chains, verkoop en inkoop beheren.

Bredere industrie-uitdaging

In 2022 ondervroeg de Europese Commissie bedrijven over de ERP-ondersteuningsdiensten van zowel SAP als concurrent Oracle. De vragen gingen over de vrijheid om te kiezen voor ondersteuning van de oorspronkelijke leverancier of over te stappen naar een concurrent.

De Commissie wilde ook weten of bedrijven gemakkelijk konden migreren van on-premise naar clouddiensten, en of SAP en Oracle concurrenten zwart probeerden te maken.

Typische remedies voor dergelijke problemen zijn meer flexibiliteit voor bedrijven bij het kiezen van servicecontracten en het vergemakkelijken van overstappen naar concurrenten.

Deze ontwikkeling illustreert hoe grote techbedrijven wereldwijd onder toenemende regulatoire druk staan vanwege hun marktmacht en bedrijfspraktijken.

