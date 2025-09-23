Oracle krijgt toezicht op TikTok-algoritme na deal Trump

De verkoop van TikTok aan een consortium van Amerikaanse investeerders krijgt steeds meer vorm. President Donald Trump heeft ingestemd met het plan, maar de afronding kan nog tot begin volgend jaar op zich laten wachten.

Trump verlengt de deadline met 120 dagen zodat toezichthouders in zowel de Verenigde Staten als China hun goedkeuring kunnen geven. Kern van de deal is dat Oracle toezicht gaat houden op het gevoelige aanbevelingsalgoritme van de app, waarmee Washington de invloed van de Chinese moedermaatschappij ByteDance definitief wil uitsluiten.

De overeenkomst voorziet in de oprichting van een nieuw Amerikaans bedrijf waarin een meerderheid van de aandeelhouders en bestuursleden uit de VS komt. Oracle en investeerder Silver Lake zijn daarbij de belangrijkste namen, aangevuld met bestaande internationale aandeelhouders in ByteDance en nieuwe investeerders, waaronder Fox Corp. ByteDance zelf behoudt minder dan twintig procent van de aandelen, waardoor de zeggenschap stevig naar Amerikaanse partijen verschuift.

Oracle houdt permanent toezicht

Het aanbevelingsalgoritme, dat bepalend is voor de populariteit van TikTok, blijft binnen de Amerikaanse grenzen. De nieuwe entiteit krijgt een kopie van de algoritmecode die volledig wordt herzien en opnieuw getraind met data van Amerikaanse gebruikers. Oracle houdt daarbij permanent toezicht en monitort hoe het algoritme inhoud verspreidt. De Amerikaanse ban-of-sale-wet verbiedt elke vorm van samenwerking met ByteDance over de werking van de aanbevelingssoftware, waardoor de betrokkenheid van de Chinese onderneming tot een minimum wordt beperkt.

Ook de opslag van gebruikersdata komt onder Amerikaanse controle. Alle gegevens van TikTok-gebruikers in de VS worden ondergebracht in een cloudomgeving van Oracle. Dat borduurt voort op eerdere initiatieven onder de naam Project Texas, maar de nieuwe constructie gaat verder doordat ook de algoritmische kern van de app in Amerikaanse handen komt.

Het is nog niet duidelijk of Amerikaanse gebruikers na de herstructurering een nieuwe app moeten downloaden. Vaststaat wel dat de reorganisatie moet voorkomen dat Beijing via ByteDance invloed kan uitoefenen op het algoritme, bijvoorbeeld om publieke opinie te beïnvloeden. Precies dat risico was voor Amerikaanse politici jarenlang reden tot zorgen.

Trump wil de verkoop officieel erkennen als een verplichte desinvestering onder de ban-of-sale-wet met een presidentieel decreet. Tegelijkertijd verlengt hij de deadline tot 16 december, waarmee de afronding van de deal waarschijnlijk pas begin 2026 volgt. De waarde van de transactie loopt volgens schattingen in de miljarden dollars. Het Witte Huis zal geen aandelenbelang nemen in de nieuwe onderneming, maar onderzoekt wel of het een vergoeding kan vragen voor de rol in de onderhandelingen.

Topvrouw Oracle legt functie neer

Opvallend is dat Oracle-topvrouw Safra Catz haar functie neerlegt en plaatsmaakt voor twee nieuwe co-CEO’s. Zij wordt vicevoorzitter van de raad van bestuur. Of deze stap verband houdt met de TikTok-deal is onduidelijk. Het kan haar ruimte geven om een rol te spelen in de nieuwe Amerikaanse TikTok-onderneming.

Voor Trump biedt de verkoop de kans een verkiezingsbelofte in te lossen en tegelijk een twistpunt in de relatie met China te verminderen. Voor Oracle betekent de deal een strategische uitbreiding van zijn positie als cloudpartner in een hoogst politiek gevoelige context.