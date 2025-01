Trump: ook Microsoft overweegt overname TikTok

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat Microsoft momenteel onderhandelt over een overname van TikTok. Het liefst ziet hij echter dat Amerikaanse technologiebedrijven hierover tegen elkaar gaan opbieden.

In de Verenigde Staten heeft de recente situatie rondom het socialmediaplatform TikTok een nieuwe wending gekregen. President Trump stelt dat Microsoft met de Chinese eigenaar Bytedance gesprekken voert over een overname, schrijft Reuters.

De onderhandelingen zijn het gevolg van de Amerikaanse wet die de socialmedia-app in de Verenigde Staten verbiedt op basis van de nationale veiligheid. Deze wet is aangenomen onder Trumps voorganger Joe Biden en trad vlak voor de machtsoverdracht in werking.

De huidige president heeft TikTok echter direct uitstel van 75 dagen verleend om zaken op orde te krijgen. Vorige week gaf Trump aan dat binnen een maand de toekomst van TikTok in de Verenigde Staten duidelijk zou worden.

Biedingsproces

Trump heeft ook duidelijk gemaakt dat hij een mogelijke overname van de socialmedia-app in de VS het liefst ziet via een proces waarbij Amerikaanse technologiebedrijven tegen elkaar opbieden. Zo heeft hij aangegeven geen bezwaar te hebben als ondernemer en Trump-adviseur Elon Musk de app zou willen overnemen. Musk is al eigenaar van X.

Ook AI-startup Perplexity AI heeft volgens Reuters onlangs een voorstel gedaan voor een overname van de Amerikaanse TikTok-activiteiten. Hierbij zou de AI-specialist fuseren met de socialmedia-app en krijgt de Amerikaanse overheid de helft van het nieuwe bedrijf in handen, aldus Reuters.

Daarnaast lijkt Oracle mogelijk opnieuw interesse te hebben in een overname van TikTok.

Microsoft onderhandelde eerder

Het is niet de eerste keer dat Microsoft met Bytedance onderhandelt over de Amerikaanse activiteiten van TikTok. Tijdens de eerste termijn van Trump speelde zich een soortgelijke situatie af. Toen werden de onderhandelingen, vlak voordat Biden het presidentschap overnam, afgebroken.

TikTok en Bytedance geven geen commentaar op de huidige gesprekken over de Amerikaanse activiteiten.

Lees meer: Oracle maakt werk van overname TikTok