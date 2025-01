Oracle maakt werk van overname TikTok

De overname zou de Amerikaanse activiteiten van TikTok onder controle van Oracle brengen. Het zou de eerdere plannen van een TikTok-deal met Oracle uit 2020 nieuw leven inblazen.

Dat stellen bronnen van NPR. Onder de nieuwe regering van president Donald Trump wordt een deal tussen het Chinese ByteDance, moederbedrijf van TikTok, en het Amerikaanse technologiebedrijf Oracle opnieuw overwogen. Een mogelijke overname komt voort uit aanhoudende zorgen over de nationale veiligheid en de bescherming van Amerikaanse gebruikersgegevens. TikTok is van origine Chinees.

Oracle wordt gezien als vertrouwde techpartner waar de Amerikaanse regering het beheer van TikTok’s Amerikaanse gebruikersdata aan toevertrouwt. De dataverzameling, de algoritme en de softwareupdates zullen als er een deal komt onder toezicht van Oracle gebeuren. Momenteel verzorgt Oracle al een fors deel van de IT-infrastructuur van TikTok.

Er wordt zelfs gesproken over een deal waarbij TikTok-moeder ByteDance een minderheidsbelang overhoudt. Bij de deal zouden naast Oracle ook andere Amerikaanse investeerders betrokken zijn. “Het doel is dat Oracle effectief toezicht houdt op wat er met TikTok gebeurt”, stelt een van de bronnen. “ByteDance zou niet helemaal verdwijnen, maar het zou het Chinese eigenaarschap minimaliseren.”

Politieke en technologische uitdagingen

De heropleving van de mogelijke deal vindt plaats gedurende toenemende spanningen tussen de VS en China op technologisch gebied. Het weerspiegelt de bredere zorgen over de impact van technologie op nationale veiligheid en privacy. Terwijl de onderhandelingen voortduren, blijft de toekomst van TikTok in de Verenigde Staten onzeker. De uitkomst zal gevolgen hebben voor de 150 miljoenen Amerikaanse gebruikers.