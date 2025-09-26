Microsoft grijpt in bij Israëlisch defensiegebruik van Azure

Microsoft bevestigt dat het een reeks clouddiensten beëindigde voor een eenheid van het Israëlische ministerie van Defensie (IMOD).

Het besluit volgt op een intern onderzoek naar aanleiding van berichtgeving van de Britse krant The Guardian. Die meldde in augustus dat de Israëlische Defensiemacht (IDF) Microsofts Azure-diensten gebruikt voor de opslag van data afkomstig uit grootschalige surveillance van burgers in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Microsoft startte op 15 augustus een review, kort na publicatie van het Guardian-artikel. Volgens Microsofts president en vicevoorzitter Brad Smith draait de beoordeling om twee uitgangspunten die het bedrijf wereldwijd hanteert. Ten eerste het niet leveren van technologie voor massale surveillance van burgers. En daarnaast het beschermen van de privacyrechten van klanten. Hij benadrukte daarbij dat Microsoft geen land of overheid is, maar een onderneming die zelfstandig bepaalt welke producten en diensten zij aanbiedt.

Smith stelde verder dat de privacy van klanten in het onderzoek voorop heeft gestaan. Microsoft heeft geen toegang genomen tot data van IMOD zelf, maar uitsluitend eigen informatie onderzocht. Denk daarbij aan financiële documenten, interne administratie en communicatie van medewerkers.

Azure-opslagcapaciteit in Nederland gebruikt

Hoewel de review nog gaande is, zegt Microsoft inmiddels bewijs te hebben gevonden dat delen van de berichtgeving van The Guardian bevestigt. Daarbij gaat het onder meer om gebruik van Azure-opslagcapaciteit in Nederland en het inzetten van kunstmatige-intelligentiediensten.

Op basis van die bevindingen heeft Microsoft besloten de betrokken abonnementen en diensten van IMOD stop te zetten en uit te schakelen. Het bedrijf benadrukt dat deze stap specifiek is gericht op het tegengaan van massale surveillance en geen gevolgen heeft voor andere activiteiten in Israël en de regio, zoals samenwerking op het gebied van cybersecurity en het beschermen van kritieke infrastructuur.

Smith gaf aan dat Microsoft de komende weken meer informatie zal delen zodra dit passend is, onder meer over de lessen die uit de review worden getrokken en hoe die in de toekomst zullen worden toegepast.