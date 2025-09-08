Kabelschade in Rode Zee veroorzaakt Azure-vertragingen

Op 6 september 2025 om 05:45 UTC meldde Microsoft dat gebruikers van Azure mogelijk verhoogde latency ervaren op netwerkroutes via het Midden-Oosten. Dit kwam door meerdere beschadigingen aan onderzeese glasvezelkabels in de Rode Zee.

Verkeer dat niet via het Midden-Oosten loopt ondervindt geen hinder. Het laatste officiële statusbericht van Microsoft is van 7 september 2025 om 19:52 UTC.

Volgens verschillende bronnen hebben de netwerkverstoringen een breed effect. Telecomproviders zoals Du en Etisalat in de Verenigde Arabische Emiraten bevestigden trager internet en verstoringen. Ook in landen als India, Pakistan, Koeweit en Saoedi-Arabië ervaart men problemen. De onderzeese kabelsystemen SMW4, IMEWE en FALCON GCX, die cruciale internetroutes verbinden tussen Azië, Europa en het Midden-Oosten, werden genoemd als beschadigd.

Internetmonitor NetBlocks meldde storingen in meerdere regio’s en bevestigde dat de schade waarschijnlijk is ontstaan nabij Jeddah in Saoedi-Arabië, waar meerdere kabelbundels samenkomen. De exacte oorzaak is nog onduidelijk. Eerdere incidenten in de regio zijn veroorzaakt door scheepsankers, visserijactiviteiten of in sommige gevallen doelbewuste aanvallen, waardoor ook nu speculaties rond sabotage de kop opsteken.

De incidenten benadrukken hoe onderzeese kabels fungeren als ruggengraat van de wereldwijde internetconnectiviteit. De Rode Zee is een cruciaal knooppunt waar veel verkeer tussen Europa, Azië en het Midden-Oosten samenkomt, inclusief cloudinfrastructuur en zakelijke diensten.

Kwetsbare infrastructuur

Doorgaans zorgen providers voor redundantie, maar fysieke beschadigingen zoals deze tonen aan hoe kwetsbaar de digitale infrastructuur blijft, zeker in geopolitiek beladen regio’s. Reparatie is bovendien complex. Gespecialiseerde kabelschepen moeten eerst de exacte locatie opsporen, vervolgens het beschadigde gedeelte naar de oppervlakte halen en nieuwe secties installeren. Dit proces kan weken duren, afhankelijk van weersomstandigheden en de beschikbaarheid van schepen.

Microsoft heeft het netwerkverkeer inmiddels succesvol omgeleid en meldt dat er tot nu toe geen onderbrekingen in de service zijn opgetreden. Azure-diensten in het Midden-Oosten zouden volgens latere updates weer volledig online zijn. Toch wordt verwacht dat gebruikers nog enige tijd met verhoogde latentie rekening moeten houden totdat de beschadigde kabels volledig zijn hersteld.