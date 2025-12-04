Proton lanceert privacybewust alternatief voor Excel en Google Sheets

Het Zwitserse Proton breidt haar productiviteitssuite verder uit. Naast een e-maildienst, een kalender, VPN, wachtwoordmanager en drive verschijnt er nu Proton Sheets. Het is een alternatief voor Microsoft Excel en Google Sheets, een steeds belangrijker voordeel nu landen soevereiniteit steeds serieuzer nemen.

Bedrijven gebruiken spreadsheets voor alles van budgetplanning tot voorraadbeheer en het organiseren van gevoelige informatie. Daarbij waarschuwt Proton organisaties dat tools als Excel en Google Sheets bedrijfsdata blootstellen aan tracking en AI-training. Die zorg nam alleen maar toe nadat Google Gemini in Sheets integreerde. Nu blijven dat veelal zorgen, want Google stelt bijvoorbeeld dat het Workspace-data niet zomaar gebruikt voor het trainen van generatieve AI. Toch is de toegang tot bedrijfsapps in het geding als er ooit een geschil tussen Europa en de VS tot maatregelen leidt.

Proton Sheets versleutelt daarentegen alles automatisch, inclusief metadata zoals bestandsnamen. Niemand, zelfs Proton niet, kan toegang krijgen tot de spreadsheets of de informatie erin. De interface is direct herkenbaar voor gebruikers, waardoor teams zonder herscholing aan de slag kunnen.

Data-soevereiniteit centraal

“Met de lancering van Proton Sheets heroveren we de data-soevereiniteit voor bedrijven en individuen”, aldus Anant Vijay Singh, Head of Product bij Proton Drive. “De meeste spreadsheet-tools komen van Big Tech-reuzen wiens hele bedrijfsmodellen gebouwd zijn op het exploiteren van gebruikersdata. Nu AI diep verweven is in deze platforms, zijn de risico’s exponentieel geëscaleerd.”

Singh benadrukt dat elke toetsslag en formule in traditionele tools AI-trainingspipelines kunnen voeden. “Dit is een onaanvaardbare afweging. Daarom hebben we Proton Sheets gebouwd: een robuust, privacy-first alternatief.”

Volwaardig productiviteitsplatform

Met Proton Sheets wordt Proton Drive nu een echt alternatief voor Google Drive. Gebruikers krijgen dezelfde collaboratieve tools met privacy standaard ingebouwd. De oplossing ondersteunt datavisualisatie met grafieken, veelgebruikte formules en real-time samenwerking.

Teams kunnen spreadsheets op elk apparaat benaderen. Toegangsbeheer stelt gebruikers in staat om precies te bepalen wie bestanden kan bekijken of bewerken, met de mogelijkheid om toegang op elk moment in te trekken. Bestaande CSV- of XLS-bestanden kunnen snel worden geïmporteerd en beschermd met end-to-end encryptie.

Zwitserland, het thuis van Proton, besloot onlangs al Amerikaanse clouddiensten te verbieden voor de publieke sector. Het is een kleine gedachtesprong om te zien dat een volledige productiviteitssuite wordt afgenomen bij Europese spelers, of wellicht zelfs bij Proton. Proton, opgericht in 2014 bij CERN in Zwitserland, beschermt inmiddels meer dan 100 miljoen accounts wereldwijd. Het bedrijf ontwikkelt alle producten op een open-source-basis.