Proton Docs moet AI-vrij en privacy-vriendelijk alternatief bieden voor Google Docs

Het Zwitserse techbedrijf Proton voegt een Docs-functionaliteit toe aan Proton Drive, vergelijkbaar met Google Docs en Microsoft Word. Belangrijkste verkoopargument voor privacy-minnende gebruikers: documenten in Proton Drive zijn niet te scrapen voor AI-training.

De nieuwe toevoeging lijkt erg op de functionaliteit zoals Google Docs die biedt, zoals bij wel meer producten van Proton. De Proton-tekstverwerker biedt realtime samenwerking, maakt delen van documenten mogelijk en ondersteunt veelvoorkomende bestandstypen als .txt en .docx.

De functionaliteit wordt geleidelijk aan uitgerold, dus nog niet alle eigenaars van een Proton-account kunnen er al mee aan de slag. Voor het zover is, kunnen die alleen bestaande documenten en bestanden uploaden in hun Proton Drive. Nieuwe bestanden aanmaken of bewerkingen doen is dan nog niet mogelijk.

AI-robots kunnen er niet bij

Zoals met al zijn diensten, is het belangrijkste verkoopargument voor Proton ook hier de robuuste privacyfuncties die het biedt. De producten van Proton vallen onder de strenge Zwitserse privacywetgeving, waardoor gegevens in principe niet toegankelijk zijn voor overheden, waaronder die van de VS en de EU.

Het bedrijf is met name bekend van zijn versleutelde e-mailservice en garandeert ook hier end-to-end versleuteling. Niet alleen voor de documenten zelf, maar ook voor toetsaanslagen en cursorbewegingen van gebruikers. Dit niveau van versleuteling garandeert dat alleen gebruikers toegang hebben tot hun gegevens, wat ook betekent dat het crawlen van de documenten voor het trainen van AI-modellen niet kan. Anant Vijay, senior productmanager voor Proton Mail en Proton Drive, zegt in een blogpost ook dat zijn bedrijf, in tegenstelling tot Google, geen gegevens over de activiteiten van gebruikers bewaart.

Google belooft documenten met rust te laten

Daarbij is het goed op te merken dat Google zegt z’n AI-modellen helemaal niet te trainen op documenten die gebruikers van Google Drive daar hebben opgeslagen. Alleen wanneer documenten publiek toegankelijk zijn, zoals wanneer ze zijn geplaatst op een website of social media-platform, zou dit kunnen (omdat ze dan gecrawled kunnen worden). Een Google Drive-document via een publieke link delen valt daar dus niet onder, aldus Google. Wel kunnen gebruikers binnenkort AI-assistent Gemini inzetten om op aanvraag documenten te doorzoeken. Dat kan bij Proton dus ook niet.

Hoe dan ook, wie op een Google-achtige manier documenten in de cloud wil bewerken onder bescherming van Zwitserse privacy-wetgeving, moet dus binnenkort bij Proton zijn. Volgens het Britse PCMag heeft Proton Docs echter nog wel moeite de opmaak van geüploade documenten te snappen. Ook ontbreken teksten soms in z’n geheel. Apple Pages-documenten en spreadsheetbestanden zijn ook nog niet te bewerken.

