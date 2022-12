Google heeft aangekondigd dat de webversie van Gmail end-to-end encryptie krijgt. Dit maakt het voor gebruikers van Google Workspace mogelijk versleutelde e-mails binnen en buiten hun domein te versturen en te ontvangen.

Het gaat om client-side encryptie of E2EE. Wanneer deze aanstaat zorgt de securitytechnologie ervoor dat gevoelige data uit de body en attachments niet door de servers van de techgigant kunnen worden ontsleuteld. De e-mail header, inclusief onderwerp, time stamps en ontvangerslijst, worden niet versleuteld.

De versleuteling van de data vindt plaats in de browser van eindgebruikers, voordat deze wordt verstuurd of in de cloudgebaseerde storage van Google Drive wordt opgeslagen.

Naast deze door Google geleverde standaard end-to-end encryptie voor Google Workspace kunnen gebruikers van de webversie van Gmail ook eigen encryptietools blijven gebruiken, geeft de techgigant verder aan.

Niet voor iedereen beschikbaar

De versleutelde end-to-end encryptie is nu beschikbaar voor gebruikers van de Google Workspace Enterprise Plus-, Education Plus- en Education Standard-omgevingen. Zij kunnen een bètaversie aanvragen tot 20 januari 2023. Hierbij moeten ze een Gmail CSE Bèta Test doorgeven.

De versleuteling is nog niet beschikbaar voor individuele Google-accounts of gebruikers van Google Workspace Esentials-, Education Fundamentals-, Frontline- en Nonprofits-omgevingen. Ook gebruikers van de legacy G Suite Basic- en Business-omgevingen kunnen de versleuteling nog niet gebruiken.

