Trump eist deel Chinese chip-omzet Nvidia en AMD op

Nvidia en AMD moeten volgens bronnen 15 procent van hun omzet uit de verkoop van AI-chips aan China afdragen aan de Amerikaanse overheid. Dit in ruil voor exportvergunningen. Het Witte Huis en de betrokken bedrijven hebben het bericht niet bevestigd.

Dit schrijft The New York Times op basis van gesprekken met drie personen die bekend zijn met de regeling. De Amerikaanse regering heeft volgens hen rechtstreeks met Nvidia en AMD onderhandeld over de deal, die neerkomt op een structurele afdracht van inkomsten in ruil voor toestemming om te leveren aan de Chinese markt. In de praktijk wordt de federale overheid daarmee een soort zakenpartner van de chipmakers voor hun Chinese activiteiten.

De afspraak volgt een maand nadat Nvidia officieel toestemming kreeg om een aangepaste versie van zijn H20 AI-chip naar China te exporteren. Hoewel de regering-Trump destijds publiekelijk groen licht gaf, bleven de benodigde licenties uit. Bronnen melden dat Nvidia-topman Jensen Huang (foto) vorige week in het Witte Huis met president Trump sprak en instemde met de afdracht. Twee dagen later begon het ministerie van Handel de exportvergunningen te verstrekken.

Ook AMD valt onder de regeling. Het bedrijf produceert de MI300 AI-chip, waarvan de verkoop aan China in april door de regering-Trump werd verboden. Met de nieuwe afspraak zou het bedrijf onder voorwaarden weer mogen leveren, mits het eveneens 15 procent van de opbrengsten afdraagt.

Bijzondere overeenkomst

Dat exportlicenties gekoppeld worden aan een structurele inkomstenafdracht is zeldzaam. Volgens analisten past het in Trumps bredere strategie om de invloed van de Amerikaanse overheid op internationale bedrijfsdeals te vergroten. Eerder dit jaar werd de overname van U.S. Steel door het Japanse Nippon Steel bijvoorbeeld alleen goedgekeurd nadat de VS een golden share in het bedrijf kreeg. Zo verwierf Amerika vetorechten over cruciale beslissingen.

Daarnaast zet Trump economische drukmiddelen in om productie van halfgeleiders terug naar de VS te halen. Vorige week kondigde hij aan dat bedrijven een invoertarief van 100 procent moeten betalen op chips die buiten de VS worden geproduceerd, tenzij zij in Amerikaanse fabrieken investeren.

Volgens Bernstein Research kan de regeling dit jaar meer dan 2 miljard dollar opleveren voor de Amerikaanse schatkist. Nvidia zou voor ruim 15 miljard dollar aan H20-chips in China verkopen en AMD voor circa 800 miljoen dollar.

Het Witte Huis, het ministerie van Handel en AMD wilden geen commentaar geven. Nvidia liet via woordvoerder Ken Brown weten dat het zich aan alle Amerikaanse exportregels houdt. Hij zei dat de H20-chip al maanden niet naar China is verscheept en sprak de hoop uit dat de exportregels zo worden ingericht dat Amerikaanse bedrijven ook in China en wereldwijd kunnen blijven concurreren.