Trump houdt Nvidia’s topchips exclusief voor Amerikaanse bedrijven

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangegeven dat de meest geavanceerde kunstmatige-intelligentiechips van Nvidia uitsluitend beschikbaar zullen zijn voor bedrijven uit de Verenigde Staten. China en andere landen worden uitgesloten van toegang tot deze technologie.

Tijdens een opgenomen interview in het programma 60 Minutes van CBS, en in gesprekken met verslaggevers aan boord van Air Force One, benadrukte Trump dat alleen Amerikaanse klanten de nieuwste Blackwell-chips van Nvidia mogen gebruiken. Volgens hem moeten deze krachtige halfgeleiders in Amerikaanse handen blijven om de technologische voorsprong van het land te beschermen.

Met die uitspraken lijkt Trump te hinten op strengere exportregels voor geavanceerde AI-hardware dan eerder werd verwacht. Dit zou betekenen dat landen als China, en mogelijk ook bondgenoten, geen toegang krijgen tot de modernste Amerikaanse chips.

De aankondiging komt kort nadat Nvidia bekendmaakte meer dan 260.000 Blackwell-AI-chips te leveren aan Zuid-Korea, onder meer aan grote spelers zoals Samsung Electronics. Dat nieuws leidde tot vragen over hoe ver de Amerikaanse exportbeperkingen precies zullen reiken.

Sinds augustus wordt al gespeculeerd over de mogelijkheid dat China een afgezwakte versie van Nvidia’s chips zou kunnen ontvangen. Trump zei in het interview dat hij de verkoop van de meest geavanceerde varianten aan Chinese bedrijven zal blokkeren, maar dat er wellicht ruimte blijft voor een lichtere uitvoering. Hij gaf aan dat samenwerking met Nvidia niet wordt uitgesloten, zolang het niet om de topmodellen gaat.

Congreslid tegen levering

Die mogelijkheid stuit op weerstand in Washington. Critici vrezen dat zelfs een beperkte export van Blackwell-chips China zou helpen zijn militaire capaciteiten en AI-ontwikkelingen te versnellen. Congreslid John Moolenaar, voorzitter van de House Select Committee on China, vergeleek het toestaan van dergelijke verkopen met het leveren van nucleair materiaal aan een vijandige staat.

Trump liet eerder weten dat hij de chipkwestie mogelijk zou aankaarten bij de Chinese president Xi Jinping tijdens hun topoverleg in Zuid-Korea, maar gaf later aan dat het onderwerp niet ter sprake kwam.

Nvidia-CEO Jensen Huang verklaarde recent dat het bedrijf geen Amerikaanse exportvergunningen voor China heeft aangevraagd, mede vanwege de afwijzende houding van de Chinese overheid. Volgens Huang heeft Nvidia toegang tot de Chinese markt nodig om voldoende inkomsten te genereren voor onderzoek en ontwikkeling in de Verenigde Staten.