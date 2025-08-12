Trump prijst Intel-CEO ondanks eerdere eis tot vertrek

Trump had eerder deze week een ontmoeting met Intel-CEO Lip-Bu Tan, enkele dagen nadat hij publiekelijk had opgeroepen tot diens ontslag. De Amerikaanse president sprak lovend over Tan en noemde het gesprek zeer interessant. De koers van het aandeel Intel steeg direct.

De ontmoeting vond plaats samen met minister van Handel Howard Lutnick en minister van FinanciÃ«n Scott Bessent. Volgens Trump zullen zij en Tan volgende week met nieuwe voorstellen komen. Zonder overigens te melden wat voor voorstellen dat zouden (moeten) zijn.

Vorige week eiste Trump nog dat Tan onmiddellijk zou opstappen. Hij stelde dat bij de topman in ernstige vorm sprak is van belangenverstrengeling. Dit, vanwege diens investeringen in honderden Chinese bedrijven, waarvan sommige volgens Reuters banden hebben met het Chinese leger. Het is Amerikaanse burgers overigens niet verboden om belangen in Chinese ondernemingen te hebben, tenzij die bedrijven op een speciale sanctielijst staan. Tans investeringen vallen daar formeel niet onder, maar ze hebben wel geleid tot politieke druk en vragen over mogelijke risicoâ€™s voor de nationale veiligheid.

Tan nam zes maanden geleden het roer over bij Intel en kreeg de zware taak om het bedrijf weer concurrerend te maken in de chipindustrie. Intel kampt al jaren met achterstanden in de productie en ontwikkeling van geavanceerde chips, vooral op het gebied van kunstmatige intelligentie waar Nvidia de markt domineert. Onder Tans leiding zijn strategische aanpassingen doorgevoerd, waaronder het afstoten van onderdelen, duizenden ontslagen en het herverdelen van middelen naar kernactiviteiten. Ook probeert hij de verliezen uit Intels contractproductie terug te dringen.

Intel wil nauw samenwerken met de regering

Critici vrezen dat Trumps oproep tot ontslag de herstelplannen kan verstoren. Investeerders en voormalige Intel-medewerkers hebben aangegeven dat de discussie rond zijn positie de focus van het bedrijf afleidt. Intel benadrukt dat Tan vastberaden is om de Amerikaanse technologische en industriÃ«le positie te versterken en zegt nauw te zullen samenwerken met de regering om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen.

De inmenging van Trump is opmerkelijk. Het is zeldzaam dat een Amerikaanse president zich zo direct mengt in het aanblijven van een CEO. Eerder deze week bemoeide hij zich ook met chipfabrikanten in een overeenkomst waarbij Nvidia en AMD vijftien procent van hun omzet uit China zouden afstaan aan de Amerikaanse overheid. De situatie rond Tan laat zien dat de spanning tussen technologische innovatie, geopolitieke verhoudingen en bedrijfsbelangen voorlopig nog niet verdwenen is.