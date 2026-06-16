Microsoft aangeklaagd wegens Azure-rapportage

Microsoft moet zich voor de rechter verantwoorden tegen aandeelhouders die stellen dat het bedrijf beleggers een te rooskleurig beeld heeft voorgespiegeld van zijn AI-strategie. Volgens de aanklagers gebruikte Microsoft de aandacht rond AI en Copilot om zorgen over een afzwakkende groei van Azure en oplopende infrastructuurkosten naar de achtergrond te schuiven.

De voorgestelde collectieve rechtszaak werd ingediend door het pensioenfonds van politie- en brandweermedewerkers uit de Amerikaanse stad St. Clair Shores, meldt Reuters. Naast Microsoft zelf worden ook CEO Satya Nadella en CFO Amy Hood als gedaagden genoemd. De eisers vertegenwoordigen beleggers die tussen mei 2025 en januari 2026 aandelen van Microsoft bezaten.

De kern van de aanklacht gaat verder dan een discussie over tegenvallende cijfers. Volgens Neowin stellen de aandeelhouders dat Microsoft bewust sterk de nadruk legde op Copilot, generatieve AI en de samenwerking met OpenAI, terwijl de onderneming minder open was over de financiële consequenties van die strategie.

Daarbij zou Microsoft onvoldoende hebben gewezen op de enorme investeringen die nodig waren om AI-diensten op schaal te kunnen aanbieden. De opbouw van datacentercapaciteit, de aanschaf van GPU’s en de ontwikkeling van gespecialiseerde AI-hardware zouden veel zwaarder op de resultaten drukken dan beleggers konden afleiden uit de publieke communicatie van het bedrijf.

Azure vertraagt, investeringen schieten omhoog

De discussie kwam begin dit jaar in een stroomversnelling na de kwartaalcijfers van Microsoft. Azure groeide in het tweede kwartaal van boekjaar 2026 met 39 procent. Hoewel dat nog altijd een indrukwekkend percentage is, betekende het wel een vertraging ten opzichte van de 40 procent groei in het voorgaande kwartaal. Voor het daaropvolgende kwartaal voorspelde Microsoft een verdere afkoeling naar 37 à 38 procent.

Tegelijkertijd rapporteerde Microsoft een kwartaaluitgave van 37,5 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen. Dat was bijna 66 procent meer dan een jaar eerder en aanzienlijk hoger dan waar analisten rekening mee hadden gehouden.

De combinatie van een afnemend groeitempo en fors stijgende investeringen leidde tot een negatieve beursreactie. Op 29 januari verloor het aandeel ongeveer 10 procent van zijn waarde, waarmee circa 357 miljard dollar aan beurswaarde verdween. Het was de grootste eendaagse koersdaling voor Microsoft in bijna zes jaar.

Microsoft wijst beschuldigingen af

Microsoft noemt de beschuldigingen ongegrond en stelt dat het bedrijf altijd correct heeft gecommuniceerd met beleggers. Het concern zegt zich krachtig te zullen verdedigen tegen de claims.

Opvallend is dat de rechtszaak wordt aangespannen op een moment dat Microsoft juist weer sterkere signalen afgeeft over de opbrengsten van zijn AI-investeringen. Volgens recente bedrijfsresultaten bedraagt de jaarlijkse omzetrunrate van de AI-activiteiten inmiddels ongeveer 37 miljard dollar. Daarmee probeert Microsoft aan te tonen dat de miljardeninvesteringen in AI-infrastructuur daadwerkelijk leiden tot nieuwe inkomstenstromen.