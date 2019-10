Check Point kondigt Branch Office Security aan

Check Point lanceert Check Point Branch Office Security, een oplossing voor het verbinden van bedrijfsfilialen met cloud-gebaseerde beveiligingsdiensten. Het bedrijf werkt daarbij samen met VMware en Silver Peak voor SD-WAN compatibiliteit.

De dienst levert met CloudGuard Connect en CloudGuard Edge threat prevention die in real-time wordt bijgewerkt. Ook is de dienst flexibel zodat de beveiliging van filialen binnen enkele minuten vanuit de cloud of op locatie geïmplementeerd kan worden. Daarbovenop vindt integratie plaats met veelgebruikte SD-WAN-providers zoals VMware en Silver Peak. Ten slotte maakt een platform voor bedreigings- en toegangsbeheer ook deel uit van de nieuwe oplossing. Volgens Check Point kan dit operationele kosten met wel 40% verminderen.

Zowel Check Point CloudGuard Connect als CloudGuard Edge zijn geïntegreerd in het R80-bedreigingspreventie- en beheerplatform en de Infinity Architecture van Check Point. Hierdoor kunnen ondernemingen vanuit een enkele console een eenduidig beeld krijgen van het cyberbedreigingslandschap en hun securitybeleid.

“De overgang naar SD-WAN vereist geïntegreerde beveiliging om ondernemingen te beschermen tegen Gen V-veiligheidsdreigingen. Ondernemingen verwachten zelfs op nevenfilialen een hoge mate van beveiliging”, vertelt Itai Greenberg, Vice President Product Marketing and Management bij Check Point. “Met CloudGuard Connect en CloudGuard Edge kunnen ondernemingen nu de best beoordeelde dreigingspreventie en -intelligentie van Check Point inzetten om hun filialen te beschermen tegen de nieuwste Zero Day en Gen V-beveiligingsrisico’s.”

Enorme security-database, on-premise ook mogelijk

Voor de dienst wordt gebruik gemaakt van ThreatCloud, een cloud-driven database die security-informatie levert in real-time. ThreatCloud verzamelt dagelijks gegevens over cyberbedreigingen vanuit 86 miljard securitybeslissingen, 4 miljoen file emulations en 7000 Zero-Day-aanvallen. Zero Day-aanvallen zijn cyberaanvallen die uitgevoerd worden direct nadat een zwak punt in software is ontdekt, dus voordat er überhaupt een verdedigingsstrategie geformuleerd kan worden.

Voor ondernemingen die on premise beveiliging nodig hebben wat betreft dataprivacy of datalocatie, kan CloudGuard Edge worden ingezet met een gevirtualiseerde beveiligingsgateway die draait op de aanwezige apparatuur van het betreffende filiaal. Dit geldt ook voor SD-WAN- of universal Customer Premise Equipment (uCPE)-apparaten.