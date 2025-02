Check Point in zee met Wiz, CloudGuard CNAPP-klanten migreren

Met een nieuwe partnership tussen Check Point en Wiz consolideert de cloud security-markt verder. De CNAPP-oplossing van Check Point zelf, CloudGuard CNAPP, wordt vervangen door het aanbod van Wiz.

Check Point geeft aan dat bestaande CloudGuard CNAPP-klanten worden gemigreerd naar Wiz. De achterliggende gedachte voor de samenwerking is dat beide partijen de velden van cloud network security en Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP) dichter bij elkaar willen brengen. Check Point-CEO Nadav Zafrir spreekt over een “alomvattende bescherming over hybride mesh-omgevingen” dankzij de samenwerking.

Wiz versus CloudGuard CNAPP

Wiz is een explosief gegroeide cloud securityspeler en was zelfs even in het vizier van Google-moederbedrijf Alphabet voor een overname. Het geldt als een van de meest gewaardeerde CNAPP-aanbieders, zoals Gartner Peer Insight onlangs aantoonde. Naast SentinelOne, Sysdig en Trend Micro kreeg het het label Customers’ Choice wegens een hoge User Interest and Adoption (in de verwoording van Gartner) en Overall Experience.

Eén van de vele afwezigen in dat rijtje: Check Point’s eigen CloudGuard CNAPP-oplossing. Klanten die best-of-breed zoeken, komen dus onder meer juist bij Wiz terecht voor de bescherming van hun cloud-native applicaties. De concurrentie is stug, mede omdat securityspelers steeds meer (eigen) diensten aan elkaar koppelen voor een zo goed mogelijk overzicht; we hebben dit proces al eens eerder ‘platformisering‘ genoemd in een bredere security-context. Check Point en Wiz bundelen hun krachten nu om sterk in de schoenen te staan tegen onder meer Palo Alto Networks met Prisma Cloud, dat wordt omschreven als de meest alomvattende cloud security-partij in een druk speelveld. De oplossing is, met andere woorden, consolidatie.

Check Point investeert wel elders

De partnership met Wiz geeft Check Point ademruimte voor andere aandachtspunten binnen cloud security. Zo verwacht het bedrijf meer tijd en geld te investeren in cloud network security, web application firewalls, AI-technologie en andere onderdelen van CloudGuard. Ruim 4.000 klanten maken van deze Check Point-dienst gebruik, waarvoor het bedrijf 821 miljoen cloud assets per dag zegt te beschermen.

Voor Wiz wekt het nieuws opnieuw vertrouwen. “Het samenbrengen van de toonaangevende CNAPP-technologie van Wiz en de expertise van Check Point op het gebied van beveiliging van cloudnetwerken verbetert visibility en prioriteert risico’s op een effectievere manier,” aldus Wiz-CEO Assaf Rappaport. “Onze partnership is erop gericht om ervoor te zorgen dat bedrijven hun netwerk- en cloudomgevingen naadloos kunnen beschermen met een geïntegreerde, toonaangevende oplossing, terwijl we cloud security blijven democratiseren.”