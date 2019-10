Armor en Rackspace werken samen aan security voor hybride cloud

Rackspace en Armor hebben aangekondigd samen te gaan werken, om zo de beste beveiliging voor hybride cloud-omgevingen te gaan leveren. Daartoe wordt Armor Anywhere geïntegreerd in het portfolio van Rackspace voor beveiligingsdiensten voor grote private en hyperscale public clouds.

Armor is een wereldwijde aanbieder van cloud Security-as-a-Service-oplossingen. Het bedrijf levert onder meer het Armor Anywhere-platform, dat uit meerdere detectietools bestaat die via een softwarecomponent in de IT-omgeving van een klant wordt ingezet.

Armor Anywhere verzamelt en analyseert vervolgens miljoenen gebeurtenissen en logs van verschillende netwerken en cloud native-tools. Aan de hand daarvan worden verrijkte en samenhangende gegevens geproduceerd.

Dit platform wordt nu dus geïntegreerd in het portfolio van Rackspace. Daarmee worden die verrijkte en samenhangende gegevens ook doorgespeeld naar beveiligingsexperts van het bedrijf, zodat zij hier verder mee aan de slag kunnen.

In 2020 beschikbaar

Rackspace biedt zelf ook diverse security- en compliance-diensten, die gericht zijn op de belangrijke private en hyperscale public clouds. Het gaat bijvoorbeeld om een Security Operations Center (SOC), waar proactieve dreigingsdetectie- en reactiediensten onder vallen.

“Rackspace’s beveiligingsservices, in combinatie met de krachtige detectie- en analysemogelijkheden van Armor Anywhere, bieden onze klanten een hoogwaardige beveiligingsoplossing gericht op hybride cloudbeveiligingsresultaten”, aldus Vikas Gurugunti, EVP en GM van Rackspace Solutions and Services.

De integratie van Armor Anywhere in het portfolio van Rackspace wordt vanaf 2020 beschikbaar.

Hybrid cloud management

Rackspace lanceerde in augustus ook nieuwe diensten voor het managen en moderniseren van de hybride cloud. Het gaat onder meer om Managed VMware Cloud on AWS, waarmee VMware HCX en Managed Guest OS Services voor VMware Cloud on AWS-workloads gebruikt kunnen worden.

Ook presenteerde het bedrijf toen managed Kubernetes en container-services, waarmee gebruikers containers in kunnen bouwen in hun cloud-strategieën. Rackspace gaat bovendien eigen engineers koppelen aan in-house IT-teams van bedrijven, om zo geavanceerd cloud-native support te bieden.

Rackspace kondigde verder een Integration and API Management Assessment-dienst aan, waarmee de integratie van apps en data geëvalueerd kan worden.