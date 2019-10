Microsoft maakt Azure Sphere volgend jaar algemeen beschikbaar

Azure Sphere, een Linux-gebaseerde microcontroller (MCU) en bijbehorende cybersecurity-dienst, wordt in februari 2020 algemeen beschikbaar. Dat heeft Microsoft tijdens het IoT Solutions World Congress laten weten.

Azure Sphere ontstond ooit onder de naam Project Sopris. Met dat project wilde Microsoft een extreem veilige microcontroller ontwikkelen. In april 2018 volgde een grote aankondiging op dit gebied: Azure Sphere werd officieel gelanceerd.

Azure Sphere is een Internet of Things (IoT)-oplossing die hardware, software en cloud samen gebruikt om veiligheidsrisico’s in IoT-apparaten aan te pakken. In eerste instantie resulteerde dit in een chip van Mediatek met een eigen Linux-kernel van Microsoft zelf, genaamd Azure Sphere OS.

De chip, die de naam MT3620 kreeg, bevat een security-subsysteem genaamd Pluton. Daarnaast bevat Azure Sphere OS beveiligde applicatie-containers. Dat geheel wordt ondergebracht in de Azure Sphere Security Service, die authenticatie, threat response en on-device en aplicatie-faalinformatie afhandelt. Op die manier moet op ieder niveau extra security geboden worden.

Algemeen beschikbaar

Ondertussen is de ontwikkeling van Azure Sphere verder gegaan, meldt ZDNet. In juni liet Microsoft weten met NXP aan een andere Azure Sphere-gecertificeerde chip te werken, namelijk de i.MX 8. Die chip is geschikt voor kunstmatige intelligentie, graphics en rijke UI-ervaringen.

Daarnaast werkt het bedrijf met Qualcomm aan een Azure Sphere-gecertificeerde chip speciaal voor mobiele verbindingen. Deze chip moet veilige connectiviteit gaan bieden.

Azure Sphere werd tot nu toe echter alleen in preview gebruikt door klanten, maar was nog niet algemeen beschikbaar. Pas in februari 2020 – bijna twee jaar na de lancering – komt daar verandering in.

Azure RTOS

Microsoft kondigde verder een geheel nieuwe merknaam aan voor een ondersteunende dienst: Azure RTOS. Azure RTOS is het voormalige ThreadX RTOS van Express Logic, datin april dit jaar door Microsoft werd overgenomen voor een onbekend bedrag.

Azure RTOS is aanvullend voor Azure Sphere, stelt Microsoft. Een woordvoerder legt uit dat dit product beschikbaar moet worden als een optie voor real-time verwerkingseisen op een Azure Sphere-apparaat.

Daarnaast moeten apparaten die door ThreadX aangestuurd worden hiermee verbinding kunnen maken met Azure IoT Edge-apparaten, mochten er edge computing-mogelijkheden vereist worden.