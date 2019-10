‘Chinese hackers wereldwijd meest actief’

CrowdStrike meldt dat hackers in opdracht van de Chinese overheid wereldwijd het meest actief zijn. In het meest recente OverWatch-onderzoeksrapport van het bedrijf wordt beschreven dat hackers uit China even actief zijn als hackers uit Rusland, Vietnam, Iran en Noord-Korea samen.

Volgens CrowdStrike heeft de Chinese overheid een aantal industrieën als belangrijkste doelwit, waaronder de chemie-sector, de gaming-sector, de gezondheidszorg, hospitality, productiebedrijven, telecombedrijven en de technologiesector in het algemeen. Ook toont het rapport een algemene toename van eCrime (cybercrimes met financieel gewin als doel) in de eerste helft van 2019. Volgens CrowdStrike komt dit door een vergrote uitwisseling van TTP’s: tools, techniques and procedures. Verschillende hacker-groeperingen delen dus meer kennis met elkaar over hoe ze hun aanvallen kunnen aanpakken. Groepen die actief zijn in opdracht van bepaalde landen wisselen bijvoorbeeld informatie uit met hackers die puur voor financiële winst actief zijn.

eCrime

CrowdStrike meldt verder in het rapport dat 61 procent van alle cyberaanvallen in de eerste helft van 2019 afkomstig zijn van wat het bedrijf eCrime-hackers noemt. In 2018 was dit percentage ‘slechts’ 25 procent. Vooral de groei van de uitwisseling van TTP’s is hier de oorzaak van, waardoor hackers steeds dreigender worden en dus sneller grote sommen geld kunnen eisen van slachtoffers.

Ronald Pool, Cyber Security Specialist bij CrowdStrike: “Ons OverWatch-team ontdekt regelmatig hackers die zichzelf toegang hebben verschaft tot netwerken door gebruik te maken van valide accounts. Op deze manier infiltreren zij in bedrijfsnetwerken. Het is duidelijk dat hackers steeds brutaler worden en geavanceerde middelen gebruiken om schade aan te richten. Zo zien we steeds vaker dat hackers aan ‘Big Game Hunting’ doen, waarbij ze diep in een bedrijf infiltreren en dan plotseling de schakelaar omzetten en hun ransomware verspreiden. De impact is dan vaak zo groot dat het zeer waarschijnlijk is dat het slachtoffer het geëiste losgeld betaalt.”