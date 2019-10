‘Nederlanders onzeker over dataveiligheid bij retailers’

De meeste Nederlanders – maar liefst 73,8 procent – delen persoonlijke data met (online) retailers voor een betere service of acties. Maar ze zijn er helemaal niet zeker van dat hun persoonlijke data wel veilig is bij die retailer. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van G Data onder ruim 1.000 Nederlanders.

54,4 procent van de Nederlanders denkt dat zijn persoonlijke data niet veilig is bij retailers. Slechts 21,6 procent denkt dat dit wel het geval is. Maar er wordt dus wel regelmatig persoonlijke informatie met retailers gedeeld. 12,8 procent doet dit zelfs altijd of met enige regelmaat.

Het overgrote deel van de Nederlanders (61 procent) deelt slechts af en toe of zelfden persoonlijke data met retailers. 26,3 procent deelt nooit persoonlijke gegevens voor acties of betere service.

Bij wie is data veiliger?

Hoewel retailers dus vaak niet vertrouwd worden met de persoonlijke data van Nederlanders, zijn er wel verschillen te zien tussen grote en kleine bedrijven. 13,8 procent denkt bijvoorbeeld dat hun data alleen veilig is bij de grotere retailketens. Waarom dat is, wordt in het onderzoek niet aangegeven. Een iets kleiner aantal mensen – 10,1 procent – denkt eerder het tegenovergestelde: volgens hen is persoonlijke data alleen veilig bij een kleinere winkel.

Voor retailers zijn klantgegevens juist wel belangrijk, stelt Jerrel Abdoel, Country Manager bij G Data Nederland. Goede beveiliging van die gegevens is dus minstens net zo belangrijk.

“Als blijkt dat een retailer slordig omgaat met de persoonlijke informatie van zijn klanten, dan is het vertrouwen van de consument snel weg en kunnen klanten eenvoudig overlopen naar de concurrentie.” Abdoel raadt bedrijven verder aan transparant om te gaan met klantdata. “Op deze manier weten klanten wat er met hun data gebeurt.”

Liever geen bankgegevens delen

Het maakt ook uit om welke gegevens er gevraagd wordt, in ruil voor betere service of acties. 78,6 procent van de Nederlanders deelt bijvoorbeeld liever geen bankgegevens. 61,6 procent wil geen mobiele telefoonnumers delen en 40,3 procent deelt liever geen IP-adressen en cookies.