Palo Alto Networks brengt acquisities samen in Prisma Cloud

Palo Alto Networks heeft de afgelopen tijd behoorlijk wat startups overgenomen. De technologieën van die bedrijven worden nu samengebracht in een nieuwe versie van het cybersecurity-platform Prisma Cloud.

Palo Alto Networks combineert in het nieuwe Prisma Cloud de technologieën van maar liefst vijf startups die het in 2019 heeft gekocht, meldt Silicon Angle. Dit platform moet de hybride en multiclous-omgevingen van bedrijven gaan beschermen met monitoring-functies, tools om breaches te voorkomen en microsegmentatie.

Twistlock en PureSec

De eerste twee startups die verwerkt worden in Prisma Cloud, zijn Twistlock en PureSec. Twistlock richtte zich op de beveiliging van containers, PureSec was een serverless-beveiligingsbedrijf.

De technieken van de twee bedrijven worden nu gebruikt voor opties om breaches te voorkomen. De bedoeling is dat Prisma Cloud verbonden wordt met de ontwikkelingstools die engineers gebruiken, om zo kwetsbare code te detecteren voor het op de markt komt.

Het nieuwe platform kan dankzij de technologieën van de twee startups kwetsbaarheden vinden in container images, serverless-functies die voor diensten als AWS Lambda geschreven zijn en in container images die teams gebruiken om hun infrastructure-as-a-service-omgeving op te zetten.

Monitoring met Evident.io en RedLock

Twee andere startups die Palo Alto Networks dit jaar overnam, waren Evident.io en RedLock. Evident.io was een pionier en leider op het gebied van infrastructuurbescherming voor clouddiensten. RedLock was een cloudsecurityspecialist.

Deze twee bedrijven leveren nu technieken voor monitoring. Daarmee visualiseert Prisma Cloud security data van een cloud-infrastructuur in dashboards. Administrators kunnen met die dashboards in een oogopslag zien of er systemen zijn met kwetsbaarheden.

Ook is er een set aan dashboards die compliance-schendingen tonen, bijvoorbeeld als een repository met klantgegevens niet zo geconfigureerd is dat het voldoet aan de GDPR.

Microsegmentatie met Aporeto

De laatste techniek komt van Aporeto, dat eerder deze week overgenomen werd. Aporeto biedt een cloud security-platform dat zero trust gebruikt om end-to-end authenticatie, autorisatie en encryptie voor alle applicatie-componenten te bieden. Op die manier worden workloads op alle infrastructuren beveiligd.

Aporeto heeft ook software voor microsegmentatie, die nu in Prisma Cloud verwerkt wordt. Met die software kunnen organisaties hun cloud-applicaties isoleren, om de schade zo klein mogelijk te houden als een workload gecompromitteerd is.