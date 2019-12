Google Cloud voegt serie integratis toe voor betere security

Google heeft een aantal integraties aangekondigd tussen Google Cloud en verschillende populaire cybersecuritytools. Ook zijn er een aantal volledig nieuwe aanbiedingen, die zakelijke klanten meer mogelijkheden moeten bieden om zich te verdedigen tegen cyberaanvallen.

De productintegraties vormen het grootste onderdeel van de aankondiging. Ze omvatten verschillende de securitytools en een aantal grote spelers in de markt voor netwerk security.

Wat betreft endpoint security brengt McAfee zijn MVISION Cloud for Containers-service naar Google Cloud. Dit om bedrijven te helpen hun workloads in containers te beschermen. Klanten krijgen bovendien toegang tot een aantal tools uit de McAfee Endpoint Protection Suite. Die tools kunnen nu worden gebruikt om virtual machines van Google Cloud die Windows en Linux draaien te beschermen. Alle oplossingen zullen beschikbaar komen op de Google Cloud Marketplace.

Threat intelligence

Dan is er nog threat intelligence, waar Google Cloud integraties met twee verschillende leveranciers toevoegt. Google Cloud zal gebruik gaan maken van data over de activiteiten van hackers, die is verzameld door Palo Alto Networks en Tanium. Dit heeft als doel om ondernemingen een duidelijker beeld te geven van de potentiële risico’s waarmee ze online te maken hebben. Informatie over bedreigingen van de AutoFocus-service van Palo Alto Networks zal beschikbaar komen in Google Cloud via Event Threat Detection. Verder zal Tanium-telemetrie worden doorgegeven aan Backstory.

Identiteitsbeheer

Ook op het gebied van identiteitsbeheer gebeurt het een en ander. Google stelt namelijk de toolkit van ForgeRock, voor het controleren van de toegang van gebruikers tot applicaties, beschikbaar op het Google Cloud-platform. Klanten die Active Directory gebruiken als onderdeel van hun user management workflow kunnen nu Active Directory security tools van Semperis en STEALTHbits Technologies gebruiken. Zo moeten risico’s vanuit insiders beperkt worden.

Meer samenwerkingen

De lijst gaat nog even door: Citrix Workplace kan nu worden ingezet op Google Cloud, en Fortinet brengt de FortiWeb Cloud-firewall aan boord. Google verdiept verder de samenwerking met adviespartners. Het bedrijf kondigde vandaag aan dat IBM, Deloitte, Wipro, KKR & Co., dochteronderneming Optiv Security, Comm-IT en CYDERES het aanbod van beveiligingsdiensten voor klanten van Google Cloud zullen uitbreiden.