Telindus en Newzoo werken samen voor betere cloud security

Newzoo, een aanbieder van game- en e-sports-analyses, is een samenwerking aangegaan met Telindus voor het inrichten, beveiligen en beheren van public cloudomgevingen. Newzoo gaat Cloud Insight as-a-Service afnemen door de samenwerking.

Voor Newzoo zijn de grootste voordelen dat het bedrijf inzicht krijgt in de kosten van de cloud, ontzorgt wordt op het gebied van IT-kennis en mankracht, en dat er continue bewaking van het securitybeleid plaatsvindt.

De grote hoeveelheid data waar Newzoo mee werkt als analytics-provider vereist een flexibele en schaalbare cloudomgeving. De uitdaging zit volgens het bedrijf in het feit dat de data makkelijk toegankelijk moet zijn, maar tegelijkertijd goed beschermd. Het bedrijf stelt dus hoge eisen aan de cloud security. Voor het inzichtelijk maken van de kosten en de continue beveiliging ontbrak het echter aan voldoende kennis en mankracht.

Werk uit handen nemen

André Ferreira, ICT Manager bij Newzoo, vertelt: “De IT-infrastructuur moet aan steeds meer eisen voldoen en als IT-manager heb ik enorm veel verantwoordelijkheid. De veiligheid en structuur van de cloud moeten altijd opperbest zijn. Dat vergt veel aandacht en expertise. Hierom was ik op zoek naar een partner die mij kon ontzorgen in de cloud.” Deze partner is dus gevonden in Telindus.

Ruud Oude Maatman, Product lead IT as a Service bij Telindus, vertelt over de samenwerking: “We zijn erg blij met onze samenwerking met Newzoo. Met een initiële scan is de oorspronkelijke situatie bij de organisatie in kaart gebracht. Vervolgens hebben we mogelijke verbeteringen in incrementele (wekelijkse) stappen samen met Newzoo doorgevoerd, bijvoorbeeld het versleutelen van de lijnen. Door dit op continue basis voort te zetten, te monitoren en gezamenlijk mitigeren, helpen we Newzoo aan een veilige en efficiënt ingerichte cloud: dat is waar de dienst om draait.”