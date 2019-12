‘Dell overweegt volledige overname Secureworks’

Dell Technologies overweegt volgens bronnen om de resterende aandelen van cybersecuritybedrijf Secureworks op te kopen, zo blijkt uit een bericht van Bloomberg.

Bronnen stellen dat Dell is geïnteresseerd in het kopen van de resterende 13.8 procent van de aandelen van Secureworks. Dat zou betekenen dat het bedrijf volledig eigendom wordt van Dell. Bloomberg merkt op dat er nog geen definitief besluit is genomen, en dat Dell het idee dus in principe nog kan laten vallen. Dell had eerder namelijk ook overwogen zijn aandeel in het bedrijf juist te verkopen, volgens de bronnen van Bloomberg.

Secureworks levert beveiligingsdiensten voor zakelijke klanten. Het werd in 2011 grotendeels door Dell overgenomen en maakte in 2016 een beursgang. Op dit moment heeft Dell een aandeel van 86.2 procent in het bedrijf, en heeft de facto ook al 98.4% van de stemgerechtigden in zijn macht bij het bedrijf, stelde Bloomberg.

Dell blijft bezig

De eventuele move van Dell zou slechts de laatste in een serie van investeringen zijn, sinds het bedrijf in 2018 opnieuw naar de beurs ging. Vorige maand alleen al werd bekend dat Dell de verkoop van zijn dochteronderneming RSA Security aan het onderzoeken was; een deal die mogelijk meer dan $1 miljard kan gaan opleveren.

“Dell komt niet tot rust, en blijft in plaats daarvan investeren en desinvesteren in zijn portefeuillebedrijven,” zegt analist Holger Mueller van Constellation Research. “Het is echter echt tijd om uit deze fase te komen en om investeerders, klanten en potentiële klanten een duidelijke portefeuille van mogelijkheden (…) te bieden en vervolgens uit te voeren voor toekomstig succes.”