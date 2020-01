LastPass geeft toe: ‘Ondanks ontkennen wel degelijk storing’

Wachtwoorden opslaan bij een manager als LastPass mag dan wel handig zijn voor mensen die met veel verschillende inloggegevens werken, dan moet een dergelijke service wel beschikbaar zijn. Afgelopen weekend bleek dat voor sommige gebruikers van LastPass niet het geval, maar de dienst zelf ontkende een storing te hebben.

Die ontkenning wordt nu teruggedraaid. Op sociale media werd door verschillende gebruikers melding gemaakt dat zij afgelopen weekend niet konden inloggen en een foutmelding kregen: ‘An error has occured while contacing the LastPass server’. Een logische conclusie was dan ook dat er een storing was bij LastPass en dat gebruikers even geduld moesten hebben. Ware het niet dat LastPass ontkende dat er überhaupt iets aan de hand was.

Geen probleem geconstateerd

LastPass communiceert middels twee kanalen op Twitter met haar gebruikers, met op het hoofdaccount een reactie op een gebruiker die de storing aankaartte. Het antwoord? “Er is dieper in de melding gedoken maar van onze kant is er geen probleem geconstateerd.” Later verscheen er echter een bericht op account nummer twee (specifiek over de updates rondom accounts van LastPass) waarin stond dat een probleem (betreffende een bug die was ontstaan in een recente release) was verholpen.

In een blogpost biedt LastPass naar aanleiding van het probleem van afgelopen weekend excuses aan: naar eigen zeggen zal het ‘nog steeds adequaat reageren op meldingen’, alleen is dan te hopen dat er niet eerst wordt aangegeven dat er niets aan de hand is.