Het bedrijf heeft twee nieuwe talen toegevoegd en een wachtwoord geschiedenis functie die een extra laag van beveiliging en gemoedsrust biedt.

De wachtwoordgeschiedenisfunctie is nu beschikbaar op alle besturingssystemen en apparaten. Het is een essentiële toevoeging voor NordPass-gebruikers die wachtwoorden delen of gezamenlijk beheren met vrienden, familie of collega’s.

Bekijk tot tien recente wachtwoordversies

Gebruikers kunnen een geselecteerd wachtwoord herstellen en zelfs kopiëren indien nodig. Deze functionaliteit pakt het eerdere probleem van gebruikers die wachtwoorden overschrijven aan en zorgt voor een meer naadloze en efficiënte ervaring.

“Wij streven naar een soepele, veilige en efficiënte ervaring voor onze klanten en onze nieuwste toevoeging aan het NordPass-platform is daar een bewijs van”, zegt Gediminas Brencius, hoofd productgroei bij NordPass. “Met de wachtwoordgeschiedenisfunctie kunnen onze gebruikers nu gemakkelijk toegang krijgen tot hun accounts en hun referenties met vertrouwen beheren, zelfs wanneer ze met anderen samenwerken.”

NordPass heeft ook zijn taalaanbod uitgebreid met Spaans en Italiaans. Deze nieuwe talen kunnen nu als standaardtaal worden ingesteld in het beheerpaneel van het platform, naast Engels, Duits, Frans en Litouws.

TIP: KeePass bestrijdt ontdekking van kwetsbaarheid die wachtwoorddiefstal mogelijk maakt.