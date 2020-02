Check Point lanceert Infinity Next

Check Point heeft Infinity Next gelanceerd, een securityplatform dat bedoeld is voor bijna alles. Onder meer multicloud, IoT, mobiele devices en ‘alle’ soorten netwerken moeten met het platform beveiligd kunnen worden.

Het Infinity Total Protection-platform wordt door Infinity Next opgevolgd. De voornaamste innovatie die het platform moet bieden, is het beveiligen van allerlei verschillende aanvalsoppervlakken zonder dat er een hoop software van meerdere GB’s op het dak van klanten gegooid wordt. In totaal moet Infinity zo’n 70 verschillende soorten assets kunnen beveiligen.

Dit probleem wil Check Point verhelpen door zogeheten nano-security: het gebruik van nano-agents, die ontzettend licht zijn (maximaal 50 MB). Deze agents kunnen gekoppeld worden aan de verschillende endpoints als containers, IoT-devices, netwerken, of wat ook maar bedreigd kan worden door cybercriminelen. De nano-agents beveiligen via de cloud, dus met andere woorden spreken ze de cloud aan om de data en de toepassingen te gebruiken die uiteindelijk voor de daadwerkelijke beveiliging zorgen.

Partnernetwerk belangrijk voor Check Point

Het nieuwe platform wordt via partners naar de klant gebracht. Frank Rauch, head of worldwide channels bij Check Point, stelt dat het bedrijf de adoptie van opkomende technologieën wil bevorderen. “De huidige bedrijfsstrategie is duidelijk gericht op het verkopen van opkomende technologieën, in het bijzonder cloud security,” stelt Rauch. “(…) Partners vroegen om wat meer winstgevendheid, en om voorspelbaarheid en duidelijkheid in het programma. Wat wij van onze partners hebben gevraagd is om nieuwe manieren te vinden om te groeien, vooral om nieuwe klanten te werven en om Infinity en andere opkomende technologieën te bevorderen.”

Het allesomvattende platform zou problemen kunnen opleveren met latency, maar dat kon opgelost worden door Infinity on premise te synchroniseren. Ook privacy moet met die lokale synchronisatie gewaarborgd worden.