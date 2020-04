‘Coronavirus-gerelateerde cyberaanvallen sterk in opkomst’

Het aantal cyberaanvallen dat misbruik maakt van het coronavirus neemt toe. Door het coronavirus te gebruiken spelen de cybercriminelen in op angst onder mensen, een methode die in het verleden al vaker is voorgekomen.

Security-bedrijf Check Point constateert een toename van dergelijke aanvallen op basis van onderzoek onder IT- en security-professionals. 71 procent van de ondervraagden ziet een toename van security-bedreigingen of -aanvallen sinds het begin van de uitbraak. Phishing, kwaadaardige websites met (mis)informatie over het coronavirus, malware en ransomware zijn de belangrijkste bedreigingen.

“Cybercriminelen zullen altijd proberen in te spelen op de nieuwste trends om het slagingspercentage van hun cyberaanvallen te vergroten. Het coronavirus zorgt samen met de grote veranderingen in werkmethodes en de gebruikte technologieën door bedrijven voor de perfecte storm,” stelt Head of Product Marketing Rafi Kretchmer hoofd productmarketing.

ICT-professionals staan bovendien ook voor nieuwe uitdagingen als het gaat om het managen van een volledig extern team. Van de ondervraagden gaf 95 procent aan extra uitdagingen te hebben om de ICT-beveiliging te waarborgen. De drie meest genoemde uitdagingen zijn het bieden van veilige externe toegang voor werknemers, de behoefte voor schaalbare oplossingen voor externe toegang en werknemers die onbekende en ongeteste software, tools en diensten gebruiken.

Security-risico’s als gevolg van de plotselinge overgang naar werken op afstand wordt door 61 procent van de professionals ook gezien als een heikel punt. Meer dan de helft (55 procent) vindt dat de beveiliging op afstand beter geregeld moet worden.

Extra beveiliging

Volgens Kretchmer moeten organisaties zichzelf beschermen met een holistische, end-to-end beveiligingsarchitectuur om de beveiliging en bedrijfscontinuïteit te garanderen in de snel evoluerende situatie. “Dit betekent 24/7 zorgen voor toegankelijke en betrouwbare verbindingen tussen bedrijfsnetwerken en externe apparaten, het bevorderen van samenwerking en productiviteit tussen de teams, netwerken en kantoren. Ook belangrijk is het implementeren van robuuste bescherming tegen geavanceerde bedreigingen en cybercrimetechnieken op alle punten van het bedrijfsnetwerk,” voegde Kretchmer toe.