AI beïnvloedt kiezerssentiment in minstens een derde verkiezingen

Cyberaanvallen richten zich steeds vaker op beïnvloedingsoperaties en desinformatiecampagnes in plaats van directe infrastructuurverstoringen.

Dat blijkt uit onderzoek van Check Point. AI-aangedreven cyberoorlogvoering speelt een dominante rol in het huidige dreigingslandschap. Organisaties in de EMEA (Europe, the Middle East and Africa)-regio werden in de afgelopen zes maanden gemiddeld 1.679 keer per week aangevallen, wat net onder het wereldwijde gemiddelde ligt. Opvallend is dat de onderwijs- en onderzoekssector het zwaarst wordt getroffen, met gemiddeld 4.247 aanvallen per week per organisatie.

De inzet van AI bij cyberaanvallen neemt zorgwekkende vormen aan. Bij minimaal een derde van de grote verkiezingen tussen september 2023 en februari 2024 werd AI ingezet om kiezerssentiment te beïnvloeden en desinformatie te verspreiden. Ook wordt AI gebruikt om het publieke vertrouwen te manipuleren.

Verschuiving in ransomware-tactieken

Een andere ontwikkeling is de verschuiving in ransomware-aanvallen. In plaats van het versleutelen van bestanden, richten aanvallers zich nu meer op het stelen en dreigen met het lekken van gevoelige bedrijfsgegevens.

Tegelijkertijd ziet Check Point een gefragmenteerd ransomwarelandschap ontstaan. Dit komt mede door succesvolle operaties van de politie en andere autoriteiten. Zij hebben stappen gezet tegen groeperingen als LockBit en ALPHV. Begin vorig jaar werden servers offline gehaald van LockBit, jarenlang een van de succesvolste ransomwaregroeperingen. Tegelijkertijd komen er nieuwe dreigingen op, waaronder RansomHub.

