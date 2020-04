Aanzienlijk meer ransomware gedetecteerd in begin 2020

Er is een stijging van twintig procent gedetecteerd voor ransomware in februari ten opzichte van een maand eerder. Cybersecurityfirma Trend Micro constateerde de aanzienlijke groei, waarbij het ook een flinke toename zag in business email compromise (BEC), waarbij bedrijven wordt geprobeerd geld afhandig te maken.

Over de hele maand februari constateerde Trend Micro ruim twee miljoen pogingen om ransomware te installeren, wat twintig procent hoger lag dan in januari. Tegelijkertijd steeg ook het aantal meldingen van pogingen geld uit bedrijven te persen door middel van BEC. Daarbij valt te denken aan het sturen van een email vanaf een nep mailaccount dat zich voordoet als een contactpersoon of de eigenaar van een bedrijf, met de opdracht om zo snel mogelijk een transactie af te handelen. Dergelijke praktijken stegen met 24% ten opzichte van een maand eerder.

Een stijging in pogingen bedrijven op deze manier geld afhandig te maken, is gezien de uitbraak van het coronavirus niet onlogisch. Veel werknemers werken vanuit huis, waardoor direct contact met bepaalde personen binnen een bedrijf indirect verloopt.

Volgens Trend Micro is het juist nu belangrijk om er voor te zorgen dat criminelen buiten de deur worden gehouden, ondank de extra druk die komt in de vorm van thuiswerken:

“We hebben in de eerste twee maanden van het jaar een stijging van ruim twintig procent gezien in gedetecteerde ransomwarepogingen en BEC. Aan de ene kant is het goed om te zien dat we meer van zulke dreigingen blokkeren, maar het zou ook kunnen betekenen dat cybercriminelen een tandje hebben bijgezet in hun pogingen bedrijven aan te vallen. Nu, meer dan ooit, moeten bedrijven alert zijn aangezien cybercriminelen wachten op een opening.”