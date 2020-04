Zscaler koopt cloudsecurity startup Cloudneti

Cloudsecurityspecialist Zscaler neemt de Amerikaanse startup Cloudneti over. Met de overgenomen technologie moet het voor klanten makkelijker worden om configuratiekwetsbaarheden te ontdekken in hun public cloud- en SaaS-applicaties.

Met de nu aangekondigde overname krijgt de cloudsecurityspecialist een product in handen dat cloudgebaseerde applicaties scant op slecht gedefinieerde security settings en andere configuratieproblemen die eventueel een achterdeur voor hackers kunnen openzetten. Hiermee wordt voorkomen dat verkeerde configuraties, al dan niet door een menselijke fout, voor datalekken kunnen zorgen.

De technologie is geschikt voor alle workloads die op de grote public cloudomgevingen, AWS, Microsoft Azure en Google Cloud, draaien, maar ook binnen populaire SaaS-omgevingen als Office 365.

Rule based security

Met Cloudneti kunnen beheerders concreet zelf bepalen naar welke applicatieproblemen de dienst moet zoeken. Dit gebeurt op basis van het definiëren van bepaalde security rules. Zo kunnen zij bijvoorbeeld aangeven dat MySQL-databases die op AWS draaien niet toegankelijk zijn via het publieke internet.

Cloudneti laat vervolgens zien of er bepaalde MySQL instances in de AWS-omgeving van het bewuste bedrijf toch via het publieke internet toegankelijk zijn. Daarnaast rangschikt de oplossing deze instances op de noodzakelijke volgorde van aanpassen aan de vastgestelde security rules.

Integratie met Zscaler-portfolio

Volgens Zscaler is de technologie van Cloudneti verder zeer compatibel met de eigen oplossingen. Zo heeft de cloudsecurityspecialist zijn Private Access-oplossing die de verbindingen van medewerkers naar in een private of public cloud draaiende applicaties beveiligt. Ook heeft het zijn Internet Access-oplossing die gebruikersverkeer naar bekende SaaS-applicaties beschermt. De nu gekochte technologie van Cloudneti kan deze twee oplossingen verder uitbreiden. Zscaler laat echter nog niet weten hoe de overgenomen technologie en de startup in het algemeen straks worden geïntegreerd.

Configuratie-scanning is populair

Cloudsecurity posture management-technologie zoals Cloudneti die maakt, wordt steeds populairder. Startups die deze technologie ontwikkelen, staan daardoor steeds meer in de belangstelling. Eind vorig jaar nam bijvoorbeeld Aqua Security CloudSploit over. Deze startup biedt ook een scanning tool voor het vinden van kwetsbaarheden in cloudconfiguraties.