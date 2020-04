‘Tweederde IT’ers weet niet wat AI toevoegt aan cybersecurity’

Er heerst veel verwarring over wat kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) voor de cybersecurity kan betekenen.

Hoewel de meeste IT-professionals het eens zijn dat er meer moet worden gedaan om zich te beschermen tegen cyberaanvallen en dat kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) rendabele opties zijn, weten de meesten niet precies wat de termen betekenen.

Dat blijkt uit onderzoek van cybersecuritybedrijf Webroot, dat stelt dat 89 procent van de IT-professionals de noodzaak om de data van hun organisaties beter beschermen inziet. Tegelijkertijd geeft bijna tweederde (64 procent) aan niet zeker te zijn van wat AI/ML betekent.

“Het is duidelijk uit deze bevindingen dat er nog steeds veel verwarring bestaat over kunstmatige intelligentie en machine learning, vooral de implementatie van deze technieken in zakelijke cybersecurity, en er is een zekere twijfel hoeveel voordeel AI en ML daadwerkelijk oplevert,” zei Matt Aldridge, Principal Solutions Architect bij Webroot.

Meer kennis nodig

Aldridge is van mening dat bedrijven hun kennis over kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) moeten verbreden om de maximale waarde uit deze technologieën te halen.

“Door het doorlichten van en het samenwerken met cybersecurityleveranciers die al lange tijd ervaring hebben met het gebruik en de ontwikkeling van AI/ML en deskundige begeleiding kunnen bieden, verwachten we dat bedrijven makkelijker kunnen reageren op cyberproblemen en ook de mogelijkheden van de menselijke analisten op hun teams zullen maximaliseren,” zegt hij.

De verwarring onder IT-professionals lijkt echter geen belemmering te zijn voor het gebruik van AI en ML. Het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, maakt het meeste gebruik van AI/ML in zijn cybersecurity tools, in vergelijking met de Verenigde Staten, Japan, Nieuw-Zeeland en Australië.