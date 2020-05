‘Merendeel thuiswerkers moet nog cybersecuritytraining volgen’

Uit onderzoek van Kaspersky blijkt dat driekwart van de thuiswerkenden nog een training moet krijgen om de cybersecurity te verbeteren.

Met een aanzienlijke verhoging van het aantal geconstateerde phishingmails en pogingen malware te verspreiden via emails, benadrukken securitybedrijven het belang van personeel helpen om de security te verbeteren. Een groot deel van de ondervraagde werknemers gaf aan corona-gerelateerde phishingmails binnen te krijgen. Daarom roept Kasperky bedrijven op trainingen op te zetten.

“Het is lastig om door te gaan alsof er niets aan de hand is, als alles drastisch moeten worden aangepast aan de huidige omstandigheden. Werknemers leren omgaan met het werken vanuit huis en cyberincidenten vergrootten de uitdaging alleen maar meer. Het is dus belangrijk om alert te blijven en te zorgen dat werken vanuit huis ook betekent werken vanuit een beveiligde omgeving”, aldus Kaspersky.

Kaspersky ondervroeg wereldwijd zesduizend werknemers, waarna bleek dat een groot deel nauwelijks of geen tips krijgt over het verbeteren van de beveiliging. Ook bleek dat er meer gebruikgemaakt wordt van IT-diensten die niet vooraf zijn goedgekeurd door de IT-afdeling (shadow IT). Videoconferencing komt op dit vlak met 70 procent het meest voor, terwijl bijvoorbeeld file storage services met 53 procent ook hoog scoren.