De meeste leidinggevenden vinden het moeilijk om thuiswerkers te vertrouwen, terwijl de meeste thuiswerkers productief zeggen te zijn. “Stop met productiviteitsparanoia”, roept Microsoft op in een nieuw rapport.

De techgigant onderzocht de effectiviteit van hybride werk. Microsoft sprak 20.000 professionals en analyseerde “biljoenen” Microsoft 365-gegevens. In het rapport stelt de organisatie dat leidinggevenden een verdraaid beeld hebben van thuiswerkers.

87 procent vindt het moeilijk om de productiviteit van thuiswerkers te vertrouwen, terwijl de gebruikersgegevens van Microsoft 365 uitwijzen dat medewerkers steeds productiever worden. Bovendien vinden bijna negen op de tien werknemers zelf dat ze productief zijn.

Microsoft ziet een duidelijke kloof tussen de waarneming van leidinggevenden en medewerkers. “Vandaag de dag kunnen leiders en managers niet meer ‘zien’ wie er hard aan het werk is door langs de vergaderruimte of een gang te lopen”, vertelde de techgigant. “Velen missen de oude visuele aanwijzingen van productiviteit.”

Hybride werk op wankele poten

Managers die leidinggeven aan thuis- én kantoormedewerkers hebben meer moeite met vertrouwen dan managers die uitsluitend met kantoormedewerkers omgaan (49 procent tegenover 36 procent). Volgens Microsoft heeft de trend negatieve gevolgen. In plaats van een rondje door het kantoor proberen managers de productiviteit te meten met technologie. “Dit leidt tot productiviteitsparanoia”, aldus Microsoft.

Leidinggevenden verliezen vertrouwen, maar volgens de techgigant werken medewerkers juist harder. Gebruikersgegevens van Microsoft 365 wijzen uit dat er in de afgelopen lente anderhalf keer zoveel Teams-vergaderingen werden gevoerd als aan het begin van de pandemie. “Leiders vrezen dat het productiviteitsverlies te wijten is aan het feit dat werknemers niet werken. In werkelijkheid zijn de gewerkte uren, het aantal vergaderingen en andere activiteitsstatistieken toegenomen”, voegt Microsoft toe.

Productiviteitsparanoia

De techgigant roept organisaties op om een einde te brengen aan ‘productiviteitsparanoia’. “In plaats van zich zorgen te maken over of hun mensen wel voldoende werken, zouden leiders hun medewerkers moeten helpen concentreren op het belangrijkste werk. 81 procent van de werknemers wil hulp van managers bij het prioriteren van taken, terwijl minder dan een derde aangeeft dat managers ooit duidelijke begeleiding hebben gegeven tijdens een-op-een-gesprek.”

“Om werknemers te laten zien dat je om hen geeft, moet je een continue ‘feedback loop’ creëren”, vervolgt Microsoft. “Slechts 43 procent van de medewerkers kan zeggen dat hun bedrijf minstens één keer per jaar om feedback van werknemers vraagt. Dit betekent dat meer dan de helft van de bedrijven zelden of nooit naar de ervaring van werknemers zal vragen.”

In de samenvatting van het rapport stelt Microsoft twee verbeterpunten voor. De techgigant adviseert organisaties om medewerkers te belonen voor de impact van hun werk in plaats van het volume van hun werk. Daarnaast raadt Microsoft bedrijven aan om regelmatig feedback te verzamelen en verwerken. “Feedback is de sleutel tot talentbehoud”, besluit de techgigant.

