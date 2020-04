Gmail blokkeert dagelijks 18 miljoen malafide coronamails

Bijna een vijfde van alle dagelijks geblokkeerde mails door Gmail heeft te maken met COVID-19, zo laat Google weten. Volgens de techgigant worden spammails die door de systemen automatisch worden gefilterd nog niet eens meegerekend.

Gmail blokkeert gemiddeld zo’n honderd miljoen malafide mails per dag, waarvan het percentage coronavirus-gerelateerde berichten afgelopen week de achttien miljoen aantikte. Daar komen volgens Google elke dag ook nog eens 240 miljoen spammails (gerelateerd aan COVID-19) bij. De beveiliging van Gmail wordt volgens Google nauwlettend in de gaten gehouden en geüpdatet, om zo het detecteringspercentage (en het blokkeren van dergelijke mails) op meer dan 99,9 procent te houden.

Vanwege het massaal thuiswerken door mensen vanwege de coronacrisis, haken kwaadwillende partijen in op de kans om werknemers een foutje te laten maken vanaf achter hun thuiscomputer. Google toont in de meest recente blogpost een aantal voorbeelden van berichten die zijn geblokkeerd, waarin op verschillende manieren wordt geprobeerd iemand over te halen om op een link te klikken.

Oplossingsgericht

Niet alleen worden dergelijke mails geblokkeerd, ook doet Google pogingen een oplossing te vinden met de organisaties die worden gebruikt om gegevens afhandig te maken. De World Health Organization is een veel gebruikte neppe afzender, waardoor Google de daadwerkelijke WHO heeft benaderd om het implementeren van Domain-Based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) te versnellen. Op die manier zou worden voorkomen dat berichten van de echte WHO ook worden gezien als spam, terwijl illegitieme mails sneller kunnen worden gedetecteerd.

Volgens Google zijn de meest gebruikte phishing– en malwaremails niet nieuw, maar zijn de berichten simpelweg aangepast om in te spelen op het coronavirus. Zo worden mails niet alleen uit naam van de WHO gestuurd, maar ook vanuit niet-bestaande bedrijven of van een IT-afdeling.