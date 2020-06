‘Cyberrisico’s voor Nederlandse thuiswerkers 100 keer zo groot’

Het aantal malware-incidenten in februari tot en met april is 100 keer zo groot ten opzichte van het vorige kwartaal. Ook waren er twee keer zoveel inbreuken in het eerste kwartaal van 2020 als in heel 2019. Dit blijkt uit een onderzoek van cloudsecuritybedrijf CrowdStrike.

Voor het onderzoek zijn 255 senior IT-beslissers van kleine, middelgrote en grote bedrijven bevraagd over de cyberrisico’s van thuiswerken. Van de senior beslissers werkt de meerderheid (51 procent) nu vaker thuis dan voor de coronacrisis. Van de respondenten die evenveel thuis werken voor en tijdens de coronacrisis geeft 85 procent aan dat hun apparaten voldoende beveiligd zijn. Dit is een stuk lager dan het percentage (96 procent) dat nu meer thuiswerkt en verwacht voldoende beveiliging te hebben.

De respondenten die nu meer thuiswerken, schatten de kans op een cyberdreiging wel reëler in (51 procent) dan de groep die zowel voor als tijdens de coronavirus al thuiswerkt (37 procent).

Cybersecurity wordt overschat

De risico’s op cyberdreigingen worden flink onderschat. In veel gevallen doen aanvallers zich voor als de wereldgezondheidsorganisatie om toegang te krijgen tot de computer van de gebruiker, maar minder dan de helft van de senior beslissers (43 procent) denkt dat de kans op cyberrisico’s ook daadwerkelijk toeneemt.

Desondanks is 90 procent van de ondervraagden overtuigd dat de apparaten die zij thuis gebruiken bestand zijn tegen geavanceerde cybersecuritydreigingen, ondanks dat twee derde (67 procent) van de senior beslissers thuis op persoonlijke apparaten werkt. Overigens geeft 63 procent van de respondenten aan dat zij geen extra training hebben gehad over de risico’s die het thuiswerken met zich mee brengt.

Van de grote bedrijven gebruikt acht op de tien medewerkers een persoonlijk apparaat. De ondervraagden denken niet dat er een verschil is in de bescherming tussen eigen apparaten en die van het bedrijf zelf.