‘Couppoging moest Fox-IT in Nederlandse handen brengen’

De drie directieleden van Fox-IT die vorige week zijn geschorst, hebben geprobeerd om het bedrijf te laten kopen door een Nederlandse investeerder. Dit schrijft De Volkskrant aan de hand van gesprekken met anonieme bronnen.

De drie directieleden zouden een plan hebben gesmeed om samen met een Nederlandse investeerder het bedrijf over te kopen van het Britse moederbedrijf NCC Group. Volgens De Volkskrant gaat het om een bedrag van zo’n 100 miljoen euro. De directieleden werden onlangs op non-actief gezet nadat Fox-IT een intern onderzoek was begonnen.

Conflicten

Volgens anonieme bronnen is er al langer onenigheid tussen het Nederlandse Fox-IT en het Britse NCC Group. Dit bedrijf nam Fox-IT in 2015 over, maar de overname resulteerde nooit in de winst die NCC voor ogen had. Het heftigste discussiepunt was de sterke relatie van Fox-IT met de Nederlandse overheid. Het bedrijf speelt een grote rol in de encryptie van vertrouwelijke staatsdocumenten. Deze samenwerking levert NCC echter commercieel gezien weinig op. Volgens een ingewijde is “daar al vijf jaar lang gedonder over.”

Ook zou NCC niet blij zijn met de incident response-tak van Fox-IT. Volgens NCC zouden de inkomsten te onregelmatig zijn en heeft het bedrijf aangestuurd op ‘continue inkomsten’. De directie vreesde dat dit het einde zou betekenen voor de ‘eigen identiteit’ van Fox-IT. Overigens waren niet alle bronnen het hiermee eens.

De drie geschorste directieleden zijn algemeen directeur Erik Ploegmakers, COO Jeremy Butcher en directeur van Fox Crypto Jurgen Delfos. Fox Crypto is een dochteronderneming van Fox-IT en is verantwoordelijk voor het beschermen van vertrouwelijke staatsdocumenten.

Kamervragen

Op 20 mei heeft de schorsing van de drie directieleden van Fox-IT nog geleid tot Kamervragen. D66-Kamerlid Kees Verhoeven was bang dat de onstabiele situatie bij Fox-IT risico’s kon opleveren voor de ‘cruciale diensten’ waar het bedrijf verantwoordelijk voor is.