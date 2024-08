Moederbedrijf Fox-IT verkoopt Fox Crypto

Het voormalige separate onderdeel van Fox-IT komt in handen van het Zweedse CR Group Nordic AB.

Fox-IT valt sinds 2015 onder de NCC Group, een Brits bedrijf. Maar Fox Crypto was een aparte business unit die zich richt op het beschermen van geclassificeerde informatie van de overheid, zoals staatsgeheimen. Hiervoor biedt het cryptografische producten voor media- en bestandsencryptie, netwerkbeveiliging, domeinseparatie, veilige mobiele communicatie en encryption key management.

NCC Group stelt dat de verkoop van Fox Crypto strategisch is. Het wil de business vereenvoudigen door “resources en toekomstige investeringen te concentreren op de groei van de Cyber Security Services-activiteiten, waarbij Fox-IT centraal staat in de inspanningen van de Group om te groeien en haar doel te bereiken voor nog meer klanten in de Benelux en heel Europa.”

Toekomst Fox Crypto

De nieuwe eigenaar, CR Group Nordic AB, heeft net als Fox Crypto een sterke aanwezigheid in de overheidssector. Deze partij richt zich met name op cybersecurityoplossingen voor Europa, waarbij rekening wordt gehouden met wetgeving. De oplossingen zijn ontworpen om zeer gevoelige informatie te beschermen. Dit verklaart ook de overname van Fox Crypto, dat met zijn dienstverlening soortgelijke beveiliging kan bieden. CR Group Nordic AB heeft klanten uit de militaire hoek en maatschappelijke instellingen in Zweden, de EU en de NAVO.

Volgens de LinkedIn-pagina werken er 51 tot 200 mensen bij Fox Crypto, dat is gevestigd in Delft. Het is de bedoeling dat zij allemaal behouden blijven.

De verkoop van Fox Crypto komt niet geheel onverwachts. Sinds vorig jaar is bekend dat deze bedrijfsafdeling van Fox-IT in de etalage staat. Voormalig CEO Inge Bryan bleef zelfs tijdelijk aan om bij de verkoop van Fox Crypto te helpen. Volgens een document levert de verkoop nu 77 miljoen euro op.

Naar verwachting is de overname in oktober afgerond. Toezichthouders moeten de overname echter nog wel beoordelen.

Tip: Met Fox-IT verdwijnt mogelijk het meest imposante Nederlandse securitybedrijf