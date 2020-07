‘PowerShell-malware met bijna 700 procent toegenomen in één kwartaal’

McAfee ziet een forse toename aan malware gericht op business task automation-framework Powershell. In het eerste kwartaal zou er een toename van 689 procent zijn ten opzichte van de drie maanden daarvoor.

De Donoff-familie (TrojanDownloader) is verantwoordelijk voor de scherpe piek in PowerShell-malware en is ook verantwoordelijk voor een stijging van 412 procent van de New Macro Malware.

Toename van 1902 procent

Het gebruik van PowerShell-malware is het afgelopen jaar met maar liefst 1902 procent gestegen. Uit het “COVID-19 Threats Report” bleek dat McAfee in het eerste kwartaal 375 nieuwe bedreigingen per minuut heeft waargenomen.

Raj Samani, Chief Scientist bij McAfee, wees erop dat de bedreigingen het resultaat zijn van opportunistische cybercriminelen die gebruikmaken van de thuiswerksituatie. Nu mensen gedwongen zijn om thuis te werken, zijn cyberaanvallen op individuen over de hele wereld sterk toegenomen.

Cybercriminelen hebben nieuwe methoden bedacht om toegang te krijgen tot systemen en cloudnetwerken. Samani stelt ook dat phishingactiviteiten en kwaadaardige toepassingen zich hebben ontwikkeld tot kwaadaardige URL’s, waarbij gebruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheid van onwetende slachtoffers die informatie over het coronavirus willen verkrijgen.

Verenigde Staten het hardst getroffen

Cyberaanvallen gericht op clouddiensten zijn met ongeveer 630 procent gestegen. De cybercriminelen hebben de toenemende populariteit van Microsoft 365-diensten tijdens de lockdown opgemerkt en deze tool (en andere vergelijkbare tools) worden nu gezien als hun topprioriteit.

Uit de bevindingen blijkt dat 47 procent van alle incidenten gericht was op de Verenigde Staten, terwijl dat percentage in Europa op 9 procent ligt.