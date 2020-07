Techbedrijf Thales heeft als eerste in Nederland een SOC en een NOC samengevoegd die 24 uur per dag, 7 dagen per week online zijn.

Een Security Operations Center en een Network Operations Center tezamen zorgen ervoor dat de IT-infrastructuur en belangrijke data worden beveiligd. Bovendien is het bij die van Thales zo dat de data in Nederland blijft. Alleen in Nederland gescreende personen kunnen naar deze informatie kijken.

SOC/NOC

Bij veel bedrijven nemen ‘s nachts Security Operations Centers in andere landen de wacht over. Willen bedrijven dit liever in Nederland houden, dan kan de SOC/NOC-combo van Thales daarbij helpen. Het Network Operations Center houdt zich onder andere bezig met het analyseren van geanonimiseerde transactiedata van OV-bedrijven om zo storingen te repareren.

De SOC en NOC zijn overigens wel samengevoegd, maar de netwerken zelf blijven gescheiden, stelt Thales. Zo kan de SOC zich constant blijven richten op de beveiliging, terwijl de NOC zich stort op de beschikbaarheid van systemen.

Thales

Thales is in Huizen een nieuwe afdeling gestart waar mensen worden opgeleid volgens onder andere de kwaliteitsstandaarden ISO 27001 en NEN 7510, plus leren over overige wet- en regelgeving om zo goede service te kunnen verlenen. Het bedrijf denkt dat nu door de pandemie meer bedrijven dan ooit gebruikmaken van tools op afstand. Tools die echter daardoor ook meer veiligheidsrisico’s lopen, waardoor monitoring gewenst is.