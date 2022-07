Thales neemt OneWelcome over voor 100 miljoen euro. Het Nederlandse bedrijf is ver gekomen. De customer identity and access management (CIAM) software wordt door gigantische organisaties gebruikt.

OneWelcome ontstond na een fusie. In 2021 sloegen Onegini en iWelcome de handen ineen. De Nederlandse bedrijven ontwikkelden customer identity and access management (CIAM) software. Organisaties gebruiken de software om een veilige inlogomgeving aan klanten te bieden. Wil je ervoor zorgen dat alleen gemachtigde klanten bij applicaties en data kunnen, dan zit je met CIAM goed.

OneWelcome trok de aandacht van Thales. Het Franse staatsbedrijf werkt in diverse markten, waaronder cybersecurity. Thales nam in de afgelopen jaren meerdere identity and access management (IAM)-spelers over. Inmiddels wordt het aanbod door meer dan 30.000 organisaties gebruikt.

OneWelcome is de nieuwste aanwinst. De overname kan alleen doorgaan met het akkoord van toezichthouders. Thales verwacht de aankoop voor het einde van 2022 af te ronden.

Gevolgen

De overname versterkt de marktpositie van Thales. Het Nederlandse bedrijf werkt voor grote organisaties in Europa en Nederland, waaronder de Centrale Bank, PostNL en het RIVM. Daarnaast breidt OneWelcome het aanbod van Thales uit. Thales werkt reeds met IAM-producten, maar het CIAM-specialisme van OneWelcome is nieuw.

Identity and access management (IAM) en customer identity and access management (CIAM) zijn twee verschillende categorieën. IAM draait meestal om de toegang van medewerkers tot bedrijfssystemen. CIAM draait om de toegang van klanten tot bedrijfssystemen.

Toekomst van OneWelcome

OneWelcome heeft ruim 100 medewerkers. Zij belanden op de loonlijst van Thales. Het bedrijf gaat op in de Digital Identity & Security-afdeling van het concern.

Het is op dit moment niet duidelijk wat de overname voor het merk en de technologie van OneWelcome betekent. Thales deelt niet of het bedrijf zijn eigen naam behoudt. Een woordvoerder bevestigt dat OneWelcome het identiteitsplatform van Thales zal uitbreiden, maar de manier waarop is onbekend.

“Het doet ons team een genoegen om uit te breiden naar nieuwe markten met de wereldwijde reikwijdte van Thales”, deelt Danny de Vreeze, CEO van OneWelcome.

