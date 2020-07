‘China straft Nokia en Ericsson mogelijk bij Huawei-verbod EU-landen’

Mochten EU-lidstaten Huawei volledig verbieden in hun telecomnetwerken, dan legt China de Europese telecombedrijven Nokia en Ericsson mogelijk exportbeperkingen op. Volgens bronnen van The Wall Street Journal overweegt China zulke opties nadat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk besloten het Chinese merk uit hun telecomnetwerken te weren.

China zou volgens de Wall Street Journal naar een mogelijke reactie kijken wanneer EU-landen hetzelfde besluit nemen als de VS en het VK. Het Chinese ministerie van Handel onderzoekt daarbij een verbod op de export van producten die Nokia en Ericsson in China maken.

Europa kiest vooralsnog voor Huawei

De Europese Unie meende enige tijd geleden geen actief verbod plaatst op materiaal van Huawei in het 5G-netwerk, maar dat van lidstaten wel werd verwacht dat er in bepaalde mate rekening werd gehouden met de Chinese fabrikant. Voor gevoelige onderdelen van het netwerk zou men liever zien dat een andere leverancier wordt gebruikt.

Het Verenigd Koninkrijk bewandelde die weg in eerste instantie ook, hoewel er vanaf het begin geluiden klonken over het op den duur verwijderen van Huawei-tech uit het netwerk. Hoewel Huawei meent dat er opties zijn om het besluit het bedrijf te verbannen terug te draaien, leek de Britse regering behoorlijk zeker te zijn van het feit dat dit (door opname in de wet) niet gaat gebeuren.