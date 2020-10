Videoconferencing-app Zoom staat op het punt end-to-end-encryptie in vier fases toe te voegen. In eerste instantie gaat het om een technische test om feedback te krijgen van gebruikers. Deze testperiode duurt 30 dagen, waarna er nog drie soort tests volgen voor deze encryptie officieel wordt gelanceerd.

Het is goed dat deze optie eindelijk komt en voor iedereen, want eerder dit jaar was Zoom van plan om alleen betalende klanten te voorzien van end-to-end encryptie. Privacy-activisten staken hier echter een stokje voor. Deze encryptie zou moeten behoren tot de basis van security. Uiteindelijk is Zoom hiermee akkoord gegaan, ook al wilde het de optie ook gebruiken om slecht bedoeld gebruik van de dienst de scheiden van de de rest.

Wat de mensen met een gratis account op Zoom wel moeten doen om end-to-end encryptie te gebruiken, dat is door hun account eenmalig te verifiëren. De kans is dat je daarmee ook wat meer gegevens van jezelf moet achterlaten, zoals je telefoonnummer. Hoe dat proces verloopt is nog onbekend.

Zoom videoconferenties

De encryptie komt tot stand door de servers van Zoom, die gaan over de uitgave van encryptiesleutels. De meeting host genereert deze ‘sleutels’ en vervolgens wordt er van openbare keycryptografie gebruikgemaakt om aan elke persoon in de meeting een sleutel af te geven. Zoom heeft geen kennis of toegang tot de sleutels die nodig zijn om een videochatgesprek te decrypten. Deze worden namelijk lokaal op je systeem bewaard.

Ben je Zoom-gebruiker en nieuwsgierig hoe het met de uitrol van end-to-end encryptie staat? Je kunt aan een groen schildje linksbovenin zien of je inderdaad in een call zit die end to end-encryptie heeft. De deelnemers krijgen bovendien de security code te zien zodat ze kunnen verifiëren dat ze goed zitten, zo schrijft Venturebeat.

Zoom komt bovendien met een nieuw geïntegreerd platform voor klassen en een nieuw Zapps-platform waarmee apps van anderen meteen in de videocall kunnen worden gebruikt.