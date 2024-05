Microsoft is druk bezig gebruikers van het populaire Windows 10 richting opvolger Windows 11 te dirigeren. Dat wil nog niet echt lukken, vandaar dat het bedrijf de communicatie rondom de end-of-life status van Windows 10 in de volgende versnelling zet. Recent presenteerde Microsoft een nieuwe website waarin gebruikers het hele tijdspad en de noodzakelijke migratiestappen naar Windows 11 krijgen uitgelegd.

De nieuwe website moet op een subtielere manier de huidige pop-ups in Windows 10 vervangen die gebruikers dwingend aanbeveelt over te stappen naar Windows 11 en daarvoor die mogelijkheid biedt. Deze pop-ups duiken geregeld op bij het opstarten van een systeem met Windows 10 en dwingt gebruikers eerst de hele boodschap te lezen en te accorderen.

Nieuwe website

De nu gepresenteerde website geeft Windows 10-gebruikers nogmaals het signaal dat deze versie na 14 oktober 2025 de end-of-life status bereikt. Windows 10 krijgt hierna geen security- of andere technische updates meer.

Naast informatie over het einde van Windows 10, geeft de website ook nog informatie over de status van oudere Windows-versies, zoals Windows 7 en 8.1 die in 2023 de end-of-life status bereikten.

Met Windows Backup instellingen migreren

Verder biedt de website een sectie met informatie over Windows 11 en diens nieuwe (AI) features en hoe gebruikers naar deze OS-versie kunnen migreren. Bijvoorbeeld met behulp van Windows Backup voor het overnemen van alle instellingen.

De bijgevoegde FAQ geeft verdere details, inclusief de hoge tarieven die je als gebruiker moet betalen wanneer je alsnog besluit de Extended Security Update (ESU)-diensten voor Windows 10 te gebruiken. Ook biedt de website de mogelijkheid een laptop te kopen die aan de strenge hardware-eisen voor Windows 11 voldoet.

Windows 10 groeit, Windows 11 daalt

Opvallend is overigens dat het marktaandeel van Windows 10 nog steeds fors groter is dan dat van Windows 11, dat in maart en april zelf een lichte daling liet zien. Windows 10 steeg juist ietsjes. Veel gebruikers zijn blijkbaar nog dik tevreden met dit oudere OS (en het apparaat dat ze waarschijnlijk tijdens de corona-pandemie hebben aangeschaft) en zien niet meteen de voordelen van diens opvolger.

Microsoft hoopt met een keur aan AI-functionaliteiten gebruikers te verleiden toch te upgraden. Om van die functionaliteiten optimaal gebruik te maken, is echter ook meteen een nieuw apparaat nodig, zoals een pc met Copilot-knop en/of NPU of zelfs de recent aangekondigde Copilot+ pc’s met Arm-architectuur.

